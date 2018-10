“El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se desahoga en carta: “Voy a morir peleando”

Nemesio Oseguera Cervantes no se queda callado, ni desde la clandestinidad

A mediados de este mes, las autoridades estadounidenses incrementaron de $5 a $10 millones de dólares la recompensa por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El interés es cerrarle el cerco al jefe del cartel con más presencia en territorio mexicano y facilitar su captura.

Y todo indica que “El Mencho” ya está sintiendo la presión.

Medios en ese país reseñaron esta semana una carta que habría enviado Oseguera Cervantes a la prensa.

En la misiva que dio a conocer Radio Fórmula y fue leída por el periodista Ricardo Rocha, no solo se justifican sus crímenes, sino que el capo parece reconocer que el tiempo se está acortando, pero aún así asegura que “morirá peleando”.

“Soy mexicano y soy enemigo de quien me ha atacado, no tengo miedo”, comienza el escrito.

“Sé que todo lo que nace algún día debe morir, pero voy a morir peleando y haciendo lo que me gusta, ayudando a quien lo necesite”, sentencia “El Mencho”, considerado el narco mexicano más poderoso tras la caída de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Oseguera Cervantes continúa: “Suerte, que el día que nos topemos sé que a lo mejor voy a tener baja, pero también del lado contrario habrá bajas y huérfanos, mis respetos para todos los mexicanos y habitantes de este país. Es cierto que lo que hago a lo mejor no está correcto, pero no me escudo en una charola como lo hace la Marina para pisotear a los habitantes de esta nación”.

Las redes del CJNG se expanden hasta Estados Unidos, Europa y Asia.