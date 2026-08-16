Imagen de Messi y Erling Haaland protagonista en un cargamento incautado de 370 kilos de cocaína en Ecuador

Erling Haaland y Lionel Messi fueron protagonistas inesperados en una noticia de crimen organizado tras aparecer en paquetes de cocaína de un cargamento incautado por la Policía de Ecuador.

El pasado miércoles, las autoridades de ese país informaron que cerca de la frontera con Colombia se decomisaron dentro de un camión 370 kilogramos de cocaína que estaban etiquetados de una forma muy particular.

Los alijos tenían la foto del delantero del Manchester City, el nombre, la imagen de la Copa del Mundo y un balón y la de Lionel Messi. Según las autoridades, la mercancía tenía un valor superior a los $800,000 dólares.

Tras la incautación, la Policía de Ecuador detalló en un comunicado que cuando los agentes antinarcóticos realizaban un operativo tras una alerta anónima que se produjo la madrugada del martes en la carretera Panamericana, se percataron de la presencia de un camión sospechoso.

Tras revisarlo, hallaron 370 paquetes de droga ocultos en un doble fondo acondicionado en el vehículo. Posteriormente, las fuerzas del orden difundieron las imágenes de los paquetes.

Ecuadorian police seized 370 kg of cocaine packed with the image of Norway soccer star Erling Haaland pic.twitter.com/OLHVKWZuXM — Reuters (@Reuters) August 13, 2026

El delantero noruego fue uno de los máximos goleadores del Mundial 2026 y se convirtió en uno de los fenómenos virales de redes sociales.

Entre la mercancía también había paquetes con el nombre y la imagen de Lionel Messi. La policía no explicó por qué estaban etiquetados así, pero se presume que el objetivo era hacerlo pasar por mercancía deportiva y despistar a las autoridades.

En el operativo fue detenida una mujer identificada como María R., de nacionalidad colombiana. La acción policial ocurrió en la zona de Guagua Negro, cerca de Tulcán, a 246 kilómetros de Quito. El valor del cargamento incautado ronda los $842.000 dólares en Ecuador, más de $11 millones de dólares en Estados Unidos y más de 17 millones de euros en Europa.

De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, en el narcotráfico es común este tipo de prácticas de usar nombres de deportistas o celebridades para identificar qué grupo produjo la droga o a qué cliente va dirigida.

En Ecuador, bandas locales aliadas con carteles de Colombia y México manejan las rutas y los envíos. El 80 % de la droga proviene de Colombia y el resto de Perú. En el primer semestre de este año se han incautado 80 toneladas de droga. En 2025 fueron casi 215 toneladas y en 2024 cerca de 295 toneladas, principalmente cocaína.

Ecuador se ha convertido en uno de los países con mayores índices de violencia y funciona como centro logístico, hub del narcotráfico.



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