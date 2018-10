Kaley Cuoco estalla por preguntas sobre si está embarazada

Los 'trolls' en redes sociales la sacaron de sus casillas

La actriz Kaley Cuoco (32) no ha podido resistirse a criticar abiertamente a aquellos “trolls” de las redes sociales que se creen con derecho a juzgar su aspecto físico, sin contar otras muchas faltas de respeto, gracias a esa distancia física que les proporciona la esfera virtual y que les impide enfrentarse directamente a las consecuencias de sus acciones.

Tanto es así, que la protagonista de ‘The Big Bang Theory’ ha aprovechado un pequeño atasco en su trayecto diario por las calles de Los Ángeles para lanzar una dura pulla a sus detractores y recordarles que existen ciertas normas de cortesía en la vida real que han de aplicarse también a la interacción digital.

“Miren, como estoy aquí parada en medio del tráfico, voy a utilizar este momento para comentar algo sobre los trolls de Instagram. Antes publiqué una foto en la que aparecía con mi hermana en un evento de anoche, y me he enterado de que la gente me está preguntando si estoy embarazada”, arranca el alegato que ha transmitido en vídeo a través de la citada Instagram, el cual se ha visto seguido de un ilustrativo símil que deja patente lo ofensivo de tales elucubraciones.

“Ahora imaginaos esto. ¿Os atreveríais a acercaros a alguien en la calle, o en medio de un evento en el que estamos todos arreglados, y preguntarle a bocajarro si está embarazada? Es cómico e indignante al mismo tiempo que la gente haga estas preguntas”, ha cuestionado en otro momento de la grabación.

En cualquier caso, y pese a lo escandalizada que se siente ante semejante intrusión en su ámbito más íntimo, la estrella televisiva no ha tenido reparo en responder a la pregunta que tantos internautas se hacen estos días antes de pedirles, con rotundidad, que se callen “de una vez”.

“No, no estoy embarazada. Me imagino que la foto fue sacada desde un ángulo poco favorecedor. Pero ya en serio, callaos de una vez”, ha sentenciado la extrovertida intérprete, quien a principios del pasado verano se casó con su entonces prometido Karl Cook.