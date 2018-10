La foto de Melania que las redes no resisten

La imagen de una jovencita totalmente aburrida junto a Melania se ha vuelto viral

Una imagen de Melania Trump lleva varios días conmocionando las redes sociales por una particular razón.

Una niña pequeña que estaba dentro del grupo de estudiantes que visitó la Casa Blanca la semana pasada dejó ver en su cara su sentido malestar de estar cerca a la primera dama, Melania Trump.

La cara de aburrimiendo y falta de interés de la jovencita se viralizó de inmediato una vez la foto fue publicada en las redes sociales de Melania, que seguramente no se percató de la cara de la menor.

Desde entonces muchos llamaron a la jovencita como la nueva heroína de internet tras su visita a la Casa Blanca.

Todo ocurrió cuando 30 estudiantes de sexto grado deñ Digital Pioneers Academy, una escuela autónoma de Washington, DC, visitó la Casa Blanca la semana pasada. Allí fueron recibidas por Melania Trump y la Secretaria de Educación Betsy DeVos en el Teatro Familiar de la Casa Blanca.

La primera dama presentó la película Wonder 2017 , sobre un niño con síndrome de Treacher Collins , una afección que causa deformidades faciales.

“La película celebra el Mes Nacional de Prevención del Acoso Escolar de octubre destacando la importancia de elegir la bondad, una creencia fundamental de la campaña Be Best de la Sra. Trump”, dijo un portavoz de Trump a The Hill .

Luego del evento la oficina de Melania tuiteó varias imágenes de la visita donde se puede ver a una de las niñas cruzando sus brazos de forma desafiante acompañada de una dolorosa cara de aburrición en su rostro.

“Esta niña con los brazos cruzados es todos nuestros animales espirituales … jajaja”, escribió Charles Blow, columnista del New York Times en el hashtag de Instagram en la publicación #IReallyDontCareDoYou “, en referencia a la famosa chaqueta Zara de Trump. “La niña en el medio con los brazos cruzados crecerá y logrará grandes cosas”, comentó el productor de cine Tariq Nasheed.