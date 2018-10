Promueven proyecto para dar 15% de apartamentos nuevos a desamparados en NYC

Concejales presentan propuesta de ley que obligaría a cumplir con esa cuota a desarrolladores que reciban ayuda financiera de la Ciudad para levantar sus edificios nuevos

Una semana después de que cientos de manifestantes se plantaran frente a la residencia del alcalde Bill de Blasio, en Manhattan, para exigirle que tome acciones eficaces para resolver la crisis de los desamparados, un grupo de concejales se unió este miércoles para presentar un proyecto de ley con el que pretenden aliviar el problema. En los albergues de Nueva York hay casi 63,000 personas sin hogar y estiman que habría unos 40,000 más en las calles y trenes.

El concejal Rafael Salamanca, de El Bronx, introdujo en el Concejo Municipal una iniciativa de ley que, de ser aprobada, exigiría que todos los urbanistas que reciban ayuda financiera de la Ciudad para levantar sus edificios nuevos, o preservarlos, destinen al menos el 15% de sus unidades de vivienda para ser ocupadas por familias e individuos desamparados.

“Desde el 2014 la cifra de desamparados en los refugios de Nueva York ha superado los 60,000 y es claro que necesitamos abordar el problema con una legislación que sea efectiva. Creemos que si se ordena que el 15% de estos apartamentos sea para desamparados, vamos a tener un impacto drástico para cambiar la realidad que mucha de nuestra gente vive actualmente”, dijo Salamanca, quien criticó a De Blasio por no ordenar acciones prontas y eficaces para ‘tomar por los cuernos’ el problema de los desamparados.

“A pesar de sus buenas intenciones, el Alcalde le ha fallado a miles que viven en los albergues y a otros miles que ni siquiera se pueden contar, que viven en las calles. ¿Ese es el legado que esta Administración quiere dejar?”, cuestionó Salamanca.

“Somos seres humanos”

El puertorriqueño Luis Cruz, de 63 años y quien vive hace dos años en un albergue en Brooklyn, se mostró esperanzado en que la propuesta de Salamanca le dé un respiro, a quienes como él no tienen un techo propio.

“Es lo justo que deben hacer por nosotros, y que además le exijan a esos constructores que acepten los cupones de vivienda que nos dan, porque yo por ejemplo tengo un cupón para buscar casa, pero nadie lo acepta porque nadie quiere tener ‘homeless’ en sus edificios. También somos seres humanos”, comentó el boricua, quien luego de décadas en su propio apartamento, fue despedido de su trabajo como conductor de camión y fue desalojado de su vivienda por no poder pagar la renta.

Una situación similar vivió Evelyn Pérez, quien fue desamparada muchos años, y aunque ella ya tiene un techo propio, su hija y sus nietos viven en un albergue en Brooklyn.

“Yo soy el ejemplo de que esta crisis cada vez está peor y duele ver como yo fui ‘homeless’ con mi nena cuando era pequeña y como no nos ayudaron en esa época, ahora ella está repitiendo la misma historia con sus hijos porque las rentas son impagables para familias pobres como la nuestra”, dijo la abuela.

Christine Quinn, excandidata a la Alcaldía y presidenta de los refugios WIN de Nueva York, que ayuda a madres solteras y niños, pidió al mandatario local que no se siga haciendo de oídos sordos y que tome con responsabilidad las vidas de los menores que no tienen otra opción que crecer en albergues.

“Las principales razones que llevan a las madres y sus hijos, que representan el 70% de los desamparados de la Gran Manzana, a convertirse en ‘homeless’, son los desalojos y la violencia doméstica y es hora de que resolvamos esta crisis, pues como Ciudad lo podemos hacer”, dijo Quinn, destacando que el plan de De Blasio de crear nuevas viviendas a bajo costo, excluyen por completo a los sin hogar.

La expolítica agregó que no conozco “una sola familia de los albergues que se haya mudado a un apartamento del plan de vivienda del Alcalde. Es vergonzoso…el Alcalde tiene una oportunidad para ser una voz progresista sobre este asunto para el resto del país. No más niños creciendo en albergues”.

Pero la visión que la Administración De Blasio tiene sobre el manejo que está haciendo con el problema de los desamparados difiere de las quejas de líderes y activistas y parece no compartir la propuesta de Salamanca.

“El Alcalde se ha enfocado en lograr sacar al mayor número de familias de los refugios y mantenerlas en sus casas. Construir nuevos apartamentos es parte de esa estrategia, pero es una opción mucho más costosa y más lenta que brindar asistencia de alquiler”, manifestó Jaclyn Rothenberg, vocera del Alcalde, quien agregó que la Ciudad está manejando bien la problemática y prueba de ello es que desde 2014 se han construido 109,000 viviendas asequibles, entre ellas 8,900 para desamparados.

“El plan de vivienda del Alcalde debe equilibrar la necesidad de soluciones rápidas con enfoques a largo plazo que también ayuden a los neoyorquinos de bajos y medianos ingresos a costear su ciudad. Es una ecuación delicada que creemos que estamos haciendo bien”, agregó la funcionaria.

El concejal Jumaane Williams no está muy convencido de las respuestas del Alcalde y pidió que se ponga del lado de los más vulnerables y no de los constructores.

“El Gobierno de la Ciudad le ha estado fallando a la gente, punto. Está subsidiando complejos de lujo mientras la gente pobre está sufriendo”, dijo el líder de Brooklyn, quien mostró su apoyo al plan de Salamanca.

Amy Blumsack, directora organizativa de la asociación Neighbors Together, que sirve a 10,000 personas cada año, aseguró que el mandatario local está asumiendo una postura cómoda sobre la problemática de los desamparados, que debe ser criticada. “El Alcalde está cómodo, porque él no es ni ha sido nunca un desamparado. Dijo que estaba comprometido con el tema de la vivienda, pero no vemos las soluciones. Necesitamos acciones”, advirtió la activista.

