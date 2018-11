Humorista dominicana imita a Jennifer López en foto sin ropa interior y éste fue el resultado

View this post on Instagram

A PETICIÓN DEL PUEBLO! A Alex Rodríguez que saque los cuchillos de la cocina, que dique JLo rompió to' lo trate y EXPLOTÓ un cartón de huevo del pique..😂😂😂😂😂😂😂😂 Tips de belleza de @jlo y yo 💚Jlo se lava la cara con jabón de Rizoto Hindú 💛Yo: Con shampoo de a cien peso el pote rojo. 💚Jlo usa mascarillas en el pelo de pétalos de alcángel con semilla de marfil 💛Yo: Azúcar crema con miel, y clara de huevo. 💚Jlo Se baña con leche de cabra de indonesia 💛 yo con agua de la cisterna . 💚Jlo limpia su cutis con acéites de caracol australiano 💛Yo crema santa ó aceite bergamota Pero al final del camino, somos dos mujeres cuarentonas, y ambas estamos PIEDRA…¿ QUIÉN GANA EN ESTA ENCUESTA? ______ #CheddyGarcía #Jlo #CheddyGarcia #RepublicaDominicana