La Víbora: ¿Necesitamos otro Alejandro Fernández?

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

Los millennials deben de estar muy contentos porque pronto tendrán su propia versión de Alejandro Fernández, así como le pasó a la generación X hace algunas décadas. Solo que yo me pregunto: ¿El mundo de la música necesita que otro miembro de esta familia cante, por más bien que lo haga?

Se los cuento porque el minipotrillo ya está por lanzar su carrera, según amenaza en sus redes sociales. Seguramente vieron los reportes que cuentan que firmó contrato con una disquera importante en México. Y para hacerla de emoción, ya ha dado una probadita de lo que será su disco, ¿de qué creen? ¡De rancheras! Pareciera un dejavú porque el muchachito es una copia exacta de lo que fue su padre hace 30 años, cuando era simpático y no tenía esa fama de bebedor.

Yo no sé si esa familia sabe, pero hay miles de cosas a qué dedicarse en esta vida. La cantada, por más apellido célebre que tengas, no es para todos, y eso le consta a Vicente Fernández hijo, que por más que trató, no dio una cuando intentó ser la versión masculina de Paquita la de Barrio. ¿Se acuerdan de lo horrible que cantaba? Y lo peor de todo es que no era nada carismático el pobrecito.

Con todo el dinero que tiene esa familia, ¿no hay alguien ahí que los pueda motivar a que se dediquen a estudiar o a algo de provecho para el mundo? ¿Qué tal ir a alguna universidad fuera de México para aprender a administrar los negocios y los millones de dólares que tienen? ¿O qué tal viajar a países pobre de África en calidad de misioneros para que sepan lo que es el hambre y la pobreza extrema? No sé, algo que les enseñe lo que es la vida fuera de esa burbuja en la que han crecido.

La verdad es que sí dan flojera. Por ejemplo, ¿qué me dicen de Camila, otra de los hijos de Alejandro? ¿Que no lanzó su carrera desde hace tiempo, o será que no me llegó el memo de que la suspendió? ¿En qué va esa niña? Siendo honestos, yo la veo tan equis, tan insípida, tan sosa, que por más hija de quien sea, yo no le auguro un gran futuro en el mundo de la farándula. Pero si me la ponen como socialité se la creo más. Quizá debería ser la versión tapatía de Michelle Salas, una que ha sabido hacer mucho con sus ganas de no hacer nada.

En fin, ya veremos como le va al potrillito, que siento honesta, me parece bastante desabrido; pero quizá con unos tequilas, como lo hace su papá cada vez que actúa, se ponga muy simpático sobre el escenario.