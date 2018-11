Acusado por paquetes bombas a demócratas será juzgado en Nueva York

Afronta hasta 48 años en prisión

César Sayoc, acusado de enviar más de una docena de posibles paquetes bomba a demócratas y críticos del mandatario Donald Trump en todo el país, permanecerá bajo custodia mientras sea trasladado de Miami a Nueva York, donde será juzgado.

Sayoc, esposado en un traje marrón de cárcel, con el pelo recogido en una cola de caballo, sólo dijo “Sí, señor” y “Gracias, señor” durante una audiencia de un minuto en el tribunal federal ayer viernes en Miami. Parecía estar nervioso e inseguro, mirando varias veces a sus abogados sentados a pocos asientos de él, detalló The Washington Post.

La aparición se produjo apenas unas horas antes de que el FBI confirmara que se había recuperado en California otro paquete sospechoso dirigido al donante demócrata Tom Steyer. Si está vinculado a Sayoc, marcaría el número 16 que las autoridades creen que envió.

Tres han sido recuperados desde que Sayoc fue puesto bajo custodia el 26 de octubre, aunque las autoridades advirtieron que podría haber más en el sistema de correo después de su arresto. El último paquete fue descubierto la noche del jueves.

Sayoc dijo que no cuestionaría su traslado a Nueva York, donde los fiscales federales lo acusaron la semana pasada de enviar posibles bombas a los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton, CNN, el ex vicepresidente Joe Biden y el actor Robert De Niro, entre otros.

El detenido de 56 años y de origen filipino ha sido identificado como fanático de Trump.

Afronta hasta 48 años en prisión si es condenado por los cinco cargos federales criminales en su contra, que incluyen transporte interestatal de explosivos; envío ilegal por correo de esos explosivos; amenazas contra ex presidentes y otros individuos; comunicaciones interestatales amenazadoras, y ataques contra oficiales federales.