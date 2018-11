¿Por qué no puedo escuchar a mis ángeles?

Ésta es una pregunta bastante frecuente que escucho no solamente de parte de mis clientes, sino de muchas personas con las que converso sobre el tema

Primero quisiera recalcar que todos podemos llegar a tener contacto con los seres de luz. Esto no es algo dirigido o entregado a solo unos cuantos. Siempre he dicho que yo soy igual a todos los demás. La diferencia es que me llegó ese regalo de Dios sin yo haberlo pedido, pero si uno le pide, Dios lo dará. Él no distingue o “prefiere” pues ante sus ojos, todos somos iguales.

Habiendo aclarado lo anterior, quisiera mencionar algunas de las posibles razones por las cuales ese ansiado contacto o mensaje de los ángeles no llega o no lo puedes percibir:

Demasiada ansiedad. La clave para poder recibir mensajes ‘divinos’ está en calmarse, relajarse. No pidas a Dios y tus ángeles con angustia o ansiedad. Esto, en vez de ayudar, lo que hace es bloquearte y alejar una respuesta clara.

La clave para poder recibir mensajes ‘divinos’ está en calmarse, relajarse. No pidas a Dios y tus ángeles con angustia o ansiedad. Esto, en vez de ayudar, lo que hace es bloquearte y alejar una respuesta clara. Falta de fe. Muchas personas piden, pero en el fondo quizás están pensando “no, yo no lo voy a lograr. Esto es solo para personas especiales”. No lo olvides: tú eres especial para Dios, así que ten fe de que el mensaje llegará.

Muchas personas piden, pero en el fondo quizás están pensando “no, yo no lo voy a lograr. Esto es solo para personas especiales”. No lo olvides: tú eres especial para Dios, así que ten fe de que el mensaje llegará. Miedo a recibir el mensaje. Puede sonar contradictorio, pero también sucede el caso en el que una persona desea recibir la información, pero al mismo tiempo teme recibirla. El miedo bloqueará el proceso y por eso no llegará el mensaje claramente.

Puede sonar contradictorio, pero también sucede el caso en el que una persona desea recibir la información, pero al mismo tiempo teme recibirla. El miedo bloqueará el proceso y por eso no llegará el mensaje claramente. No confías cuando efectivamente el mensaje llega. Esto quiere decir que aunque te concentres y trates de centrarte y finalmente escuches o sentir algo, no crees en ello, sino que por el contrario le das más poder a la mente que a la voz de Dios que te está hablando a través de sus ángeles.

Recuerda, el secreto está en soltarse, confiar y tener paciencia. Suele suceder que a veces el mensaje no llega al primer intento, por lo cual no hay que decepcionarse y no intentarlo de nuevo. Como todo en la vida, esto también requiere de práctica. Te aseguro que siguiendo lo anterior, podrás escuchar a los ángeles que te acompañan y protegen.

* Ana Mercedes Rueda es la autora de los libros “¿Por Qué Pido y no Recibo?”, “El Cielo te Habla”, “¿Por Qué No Fluye el Amor en mi Vida?” y “Perdona y Vive el Presente con la Ayuda de los Ángeles”. Website: http://www.mensajedeangeles.com .

Conéctate con ella en redes sociales: @anamercedesrueda.