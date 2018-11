Fox News le dice “No” a Trump y deja de transmitir su aviso racista

En medio de la retórica antiinmigrante que maneja el presidente Donald Trump con el fin de asegurar los votos de la base de su partido antes de las elecciones de este martes, su útimo anuncio publicitario recibió un gran revés frente al país entero por ser tachado de racista.

Tan evidente y disonante es el aviso que varias cadenas de televisión, incluidas NBC, CNN, Facebook y hasta Fox News le dijeron “no” a Trump y decidieron dejar de transmitir el anuncio de la campaña de Trump en el que aparece un inmigrante condenado por asesinar a dos policías, reportó AP.

El escándalo se disparó este domingo luego de que NBC transmitió el polémico comercial durante el juego de fútbol americano entre New England Patriots y los Green Bay Packers, programa que tuvo uno de los mayores rating en todo EEUU.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2018