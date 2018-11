Jerry Rivera regresó a los escenarios tras ser operado por caída

View this post on Instagram

En Los Titanes de la Salsa. Bogotá, Colombia 🇨🇴. Mi primer concierto después del accidente. Jerry Rivera is back baby! Vamos por más! #bogota #bogotacolombia #concierto #jerryrivera #salsa #mira #colombia #jerryriverafans @sonymusiclatin @dancersjroficial_ 🎬 @thegab7