Juzgan como “menor de edad” a anciano que sirvió en campo nazi donde asesinaron a más de 60 mil personas

El acusado de 94 años fue guardia en el campo de concentración de los nazis en Stutthof

Johann Rehbogen, un ex miembro de las SS de 94 años de edad, fue a juicio hoy en Alemania, acusado de delitos cometidos cuando se desempeñó como guardia en el campo de concentración de los nazis en Stutthof.

Rehbogen está acusado de trabajar como guardia en el campo al este de Danzig, que hoy es la ciudad polaca Gdansk, desde junio de 1942 hasta aproximadamente principios de septiembre de 1944.

No hay pruebas que lo relacionen con un crimen específico, pero más de 60 mil personas fueron asesinadas en Stutthof y los fiscales argumentan que, como guardia, fue un “accesorio” de al menos cientos de esas muertes.

Los prisioneros de Stutthof fueron asesinados de diversas formas: en una cámara de gas, con inyecciones mortales de gasolina o fenol directamente en sus corazones, fusilados, murieron de hambre u obligados a salir al exterior sin ropa, dijo el fiscal Andreas Brendel.

Brendel dijo que el acusado no niega haber servido en el campamento durante la guerra, pero ha dicho a los investigadores que no estaba al tanto de los asesinatos y que no participó en ellos.

El abogado de Rehbogen, Andreas Tinkl, dijo que su cliente hará una declaración en el juicio en el tribunal estatal de Muenster, que está programado para durar hasta enero, pero no estaba claro cuándo hablaría.

Rehbogen vive en el municipio occidental Borken, cerca de la frontera con Holanda. En deferencia a su edad y salud, el juicio se restringe a un máximo de dos horas al día, en dos días no seguidos a la semana.

Al mismo tiempo, debido a que tenía menos de 21 años en el momento de sus presuntos delitos, está siendo juzgado en un tribunal de menores, detalló New York Post.