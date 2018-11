“El Chapo” Guzmán le pide a juez en Nueva York que le deje abrazar a su esposa Emma Coronel “unos pocos segundos”

Abogados del presunto narco presentan carta al juez que lidera el juicio en su contra con esa solicitud

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera le pidió al juez federal que ve su caso en Nueva York, Brian Cogan, que actúe con humanidad y le permita saludar unos segundos a su esposa Emma Coronel Aispuro.

El acusado de 11 cargos federales de narcotráfico y lavado de dinero le solicitó al letrado mediante una carta, “unos pocos segundos” para compartir con la madre de sus gemelas.

En la misiva que presentaron sus abogados en medio del inicio del juicio en su contra en la corte de Brooklyn, Nueva York, se especifica que están dispuestos a que agentes de seguridad presencien el intercambio.

Hace casi dos años que el presunto exlíder del cartel de Sinaloa no comparte con su esposa. El supuesto capo se mantiene enclaustrado en una celda de máxima seguridad en el Centro de Detención Metropolitano de Manhattan. Coronel no tiene permiso para visitarlo. Solo las hijas que procrearon, de siete años, han podido compartir brevemente con el acusado. Desde que inició el proceso de selección de jurado este lunes, a Coronel no se le ha visto en corte. Previamente, ha acudido a varias audiencias previas a la fase de juicio, pero solo ha intercambiado miradas y saludos a lo lejos con su esposo.

“Solicitamos que la corte permita este gesto humanitario”, escribió la defensa de “El Chapo”. “Un breve y momentáneo saludo, que quizá podría incluir un abrazo”, agregan en el documento citado por medios nacionales e internacionales. Los representantes legales plantean que no pondrá en riesgo la seguridad.

“No hay peligro de que intente escapar”, plantean los abogados.

Los solicitantes argumentan que la salud mental y emocional de “El Chapo” se ha deteriorado desde su ingreso a la cárcel neoyorquina a principios del 2017 cuando fue extraditado.

El Gobierno de Estados Unidos teme que cualquier contacto entre Guzmán Loera y Coronel facilite el intercambio de información entre ambos. Para las autoridades, la exreina de belleza puede ser un puente entre el “El Chapo” y sus supuestos socios del narcotráfico.