Marchan en apoyo de la libertad de prensa y la Primera Enmienda

Defensores denuncian que la Administración Trump atropella principios básicos de la democracia estadounidense

NUEVA YORK.- Al menos centenar de manifestantes marcharon este domingo desde la sede neoyorquina de la CNN hasta el edificio del periódico The New York Times, en defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa, principios que están siendo vulnerados por la Administración Trump, denunciaron los promotores de la marcha.

Portando banderas estadounidenses, pancartas y gritando consignas tales como: “Queremos transparencia”, “alto a las ofensas a la prensa ahora”, los manifestantes, la mayoría periodistas condenaron lo que califican ataques contra la Primera Enmienda de la Constitución.

“En el Día de los Veteranos, deseamos honrar a nuestros soldados estadounidenses apoyándolos en defensa de nuestra Constitución y de la Primera Enmienda, que garantiza una prensa libre”, dijo Jennifer Friedlin, coorganizadora de la marcha denominada “Stand Up for the 1st”.

“No nos mantendremos con los brazos cruzados mientras que el presidente Trump continúa atacando a los medios, incluso después de que se envían bombas a sus oficinas, despoja a los reporteros de sus credenciales de prensa y menosprecia a los reporteros cuyo trabajo es hacer preguntas”, agregó Friedlin.

La Primera Enmienda es esencial para nuestra democracia. Trump piensa que está por encima de la Constitución, pero no lo está. Nos manifestamos en contra de los esfuerzos de Trump para reprimir la verdad, dijeron los activistas.

La marcha se inició después de un minuto de silencio para honrar a los veteranos estadounidenses que lucharon y murieron en nombre de la Constitución.

La marcha puso de relieve el reciente incidente ocurrido en una rueda de prensa en la Casa Blanca, entre el presiente Donald Trump y el corresponsal en Washington de la CNN, Jim Acosta.

Poco después, la Administración Trump decidió de despojar al reportero de CNN Jim Acosta de sus credenciales de prensa en la Casa Blanca. Medida que ha sido condenada por los medios del país, la mayoría de los que han emitido declaraciones de condena en respaldo del periodista, de la Primera Enmienda y en apoyo a la libertad de prensa.

Varios activistas se pronunciaron en la marcha y calificaron de “acto antidemocrático de Trump de despojar al reportero de CNN Jim Acosta de sus credenciales de prensa en la Casa Blanca”.

Así mismo, hicieron notar la tibia respuesta de Trump cuando recientemente un hombre envió bombas a las salas de redacción de la CNN e prominentes figuras del partido Demócrata.

En otra consigna repetida con insistencia, los activistas instaron al presidente “Trump que mantenga sus manos fuera de la libertad de prensa”.

La protesta fue organizada por Indivisible Nation BK y Get Organized BK, grupos de resistencia con sede en Brooklyn y Pen America, la entidad que aboga por la libertad de prensa y lucha contra la persecución de los escritores.

La SIP dice que hay “censura” contra CNN

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró que la suspensión temporal de la acreditación de acceso a la Casa Blanca del corresponsal de CNN, Jim Acosta, es un acto de “censura” contrario a la libertad de prensa.

Es una “medida desproporcionada” por parte de la Casa Blanca, señaló la presidenta de la SIP, la colombiana María Elvira Domínguez, en un comunicado difundido.

La Casa Blanca dijo, sin embargo, que la suspensión de Acosta se debió a cómo trató el periodista a una funcionaria que, cumpliendo una orden de Trump, trató de retirarle el micrófono.

CNN denunció que la suspensión es un acto de represalia más por parte del presidente estadounidense en contra de la cadena y otros medios de comunicación.

“Nos preocupa que ante preguntas incómodas, este tipo de medidas se tornen una norma y así se implementen en contra de más periodistas”, subrayó Domínguez, directora del diario colombiano El País de Cali.