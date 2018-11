Travis Scott estaba aterrado en el nacimiento de su primera hija con Kylie Jenner

La pequeña Stormi cambió su vida

Al margen de la portada que protagonizaron juntos el pasado verano para la revista GQ y puntuales apariciones sobre la alfombra roja o en sus respectivas cuentas de Instagram, Travis Scott y Kylie Jenner se han prodigado muy poco en público desde que iniciaran su relación sentimental hace poco más de un año, en especial cuando se les compara con otros miembros de la famosa familia de la joven.

El rapero ni siquiera forma parte del elenco del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’ -en ese sentido parece haberse propuesto seguir el ejemplo de su cuñado Kanye West- y por tanto apenas se conocen detalles sobre su vida personal a pesar de que la comparta con una de las jóvenes más famosas del mundo. Él mismo se ha encargado de ofrecer algunos en su última entrevista televisiva, en la que ha dejado claro por ejemplo que mantiene una estupenda relación con su suegra Kris Jenner, que estuvo incluso presente durante el nacimiento de su primera hija en común con Kylie -la pequeña Stormi- como apoyo moral.

“Es verdad, es cierto. Me ayudó mucho y me acompañó porque resulta aterrador. Se trataba de mi primera sala de partos, sí, y me guió a lo largo de todo el proceso. Todo el mundo me había hablado antes de una cosa llamada placenta y… Dios mío. Eso me daba un poco de miedo, aunque al final me encargué de cortar yo mismo el cordón umbilical. Pero sí, mamá KJ estaba allí y es la mejor”, ha asegurado el intérprete a su paso por el programa ‘The Ellen Show’ cuando salió a relucir su reciente debut en la paternidad con tan solo 25 años.

“Yo estaba nervioso y asustado, porque los dos somos muy jóvenes. Pero en cuanto sostienes en brazos por primera vez a tu bebé te embarga una sensación incontrolable. Nunca pensé que pudiera querer tanto a alguien. Es una locura”.

El habitualmente tímido intérprete se animó a comentar incluso algunos de los últimos progresos de su pequeña y cómo está lidiando él personalmente con el desafío de compaginar su carrera profesional con su deseo de pasar el mayor tiempo posible con Stormi: “He tenido que dejarla para venir aquí y ha resultado muy duro. Storm es una niña muy despierta, ya corre por la casa en el andador y se está convirtiendo en toda una atleta”.