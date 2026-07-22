11 pandilleros Trinitarios acusados de 5 homicidios en Nueva York, incluida “La Langosta, la reina de Nueva York”

Once presuntos miembros de la notoria pandilla callejera Trinitarios fueron arrestados y acusados ​​de una larga lista de delitos violentos, incluido 5 homicidios, en diversas zonas de la ciudad de Nueva York, Westchester y el norte de Nueva Jersey.

“Estos acusados, miembros de la banda Trinitarios, participaron en una ola de violencia y delincuencia que se cobró múltiples vidas y sembró el terror en los vecindarios”, declaró la comisionada de la policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch.

Los cargos contra los detenidos incluyen asociación ilícita (crimen organizado), conspiración, homicidio, uso de armas de fuego, intento de robo de vehículo con resultado de muerte, agresión con arma mortal, entre otros. Entre los homicidios que se les imputan figura el tiroteo de Ariela “La Langosta” Mejía Polanco, de 33 años, una figura conocida en el ámbito de la vida nocturna con más de 550,000 seguidores en Instagram, acotó Daily News.

Los detenidos fueron identificados como Cheldrid Sosa, Erick Placencia, Justin Martha, Michael Mercedes Marte, José Peralta Gómez, Manuel Abad Rivas, Wilfren Carbuccia, Jeilin Portes Guaba, Javier Peña, Ángel Manon Y Darwin MartÍnez. También fueron imputados por las muertes a tiros de Frankelis Tavarez en marzo de 2024 en El Bronx; Gabriel Álvarez y Adam Waldropt en julio de 2025 durante una concentración de automóviles en Throggs Neck; y Alvis Pérez Liriano en agosto pasado frente a una barbería en Newark.

“La Langosta” fue hallada sin vida al volante de su vehículo el 17 de agosto de 2025 en Mount Vernon. La mujer, madre de dos hijos, había salido de su trabajo en el club nocturno Ikon, en Inwood, alrededor de las 4:30 a.m. Las autoridades señalaron que probablemente fue elegida como objetivo debido a su lujoso Mercedes-Benz.

Los hombres arrestados esta semana pertenecen a “Bad Boys”, facción de la pandilla Trinitarios; según los fiscales, este grupo fue responsable de una campaña de terror de dos años que incluyó agresiones, robos a mano armada, robos de vehículos y al menos cinco asesinatos.

“Sus delitos incluyen actos de violencia en El Bronx, Manhattan, Westchester, Brooklyn y los condados Essex y Passaic (NJ), abarcando a veces varias ciudades y estados en una misma noche“, declaró Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado. “Estamos firmemente comprometidos a hacer que los líderes de la pandilla y sus peligrosos cómplices respondan por su conducta verdaderamente brutal”.

La fiscal del condado Westchester, Susan Cacace, indicó que las órdenes de registro ejecutadas tras el homicidio de “La Langosta” permitieron incautar armas, municiones, dispositivos de rastreo GPS, equipos de telecomunicaciones y licencias falsas.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

La semana pasada un DJ de 29 años murió tras recibir un disparo en el sótano de un restaurante en El Bronx (NYC). También este mes Kinu Rochford (35) fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem y dos jóvenes resultaron heridos; y Leonardo Sánchez, inmigrante dominicano de 46 años, murió apuñalado durante una aparente disputa con varias personas en una acera en Fordham, El Bronx (NYC).

Además en abril de este año 16 personas afiliados de la pandilla callejera Trinitarios fueron imputadas por su presunta participación en una red de robo de autos y piezas por un valor de $1.2 millones de dólares en El Bronx (NYC).

En junio de 2018 la pandilla callejera “Trinitarios” mató al quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán Feliz en una bodega en Belmont (El Bronx), en lo que las autoridades calificaron como un caso de identidad equivocada y uno de los crímenes con mayor evidencia gráfica violenta en la historia de Nueva York.