Anuncio de apertura de Amazon preocupa a residentes de Long Island City

Miembros de la comunidad creen que la zona no está lista para la llegada de más de 25,000 empleados

Tulio Gómez, un venezolano residente en Long Island City (LIC), no sale de su asombro tras enterarse de la confirmación de que a pocas cuadras de su apartamento planean abrir una segunda sede de Amazon. Él ha vivido en varias zonas de la Gran Manzana y cree que la llegada de la compañía a Queens podría cambiar extremadamente el estilo de vida de los residentes de esta zona.

Gómez, quien trabaja en el área de marketing de una compañía de cosméticos y fragancias, se pregunta cómo podrá la zona resistir el incremento de residentes y vehículos. Él se mudó a LIC hace cuatro años y ha sido testigo del cambio urbanístico que atraviesa área: de industrial a residencial.

“Esta es una zona que se ha convertido en un espacio residencial para mucha gente joven y familias con niños pequeños, y ya de por sí la gente está preocupada por la congestión en las calles y trenes porque están construyendo cada vez más edificios”, indicó Gómez, quien vive en un apartamento ubicado en el piso 7 con vista al río Este.

Pero él no es el único que ve con preocupación el anuncio de la llegada de la compañía tecnológica a la Gran Manzana. Pese a que el proyecto cuenta con el apoyo del gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio, otros oficiales electos de Nueva York creen que, por el contrario, la decisión se hizo a espaldas de los ciudadanos.

Corey Johnson, presidente del Concejo Municipal, aseguró que las negociaciones no tuvieron en cuenta a los concejales. “Amazon es una de las compañías más ricas del mundo, pero no se puede poner un precio a la participación de la comunidad, que se ha perdido en todo este proceso”, indicó Johnson.

El concejal agregó: “Tampoco entiendo por qué una compañía tan rica como Amazon necesitaría casi $2,000 millones en dinero público para sus planes de expansión en un momento en que Nueva York necesita desesperadamente dinero para viviendas asequibles, transporte, infraestructura y educación”.

Pero la tanto la Alcaldía como la Gobernación defienden la inversión. “Los neoyorquinos obtendrán decenas de miles de empleos nuevos y bien pagados, y Amazon obtendrá el mejor talento del mundo”, dijo de Blasio. “Vamos a aprovechar esta oportunidad para abrir buenas carreras en tecnología a miles de personas que buscan su presencia en la nueva economía, incluidas las de los colegios municipales y las viviendas públicas”.

De Blasio destacó que “la Ciudad y el Estado están trabajando juntos para asegurar que la expansión de Amazon se planifique de manera inteligente y para garantizar que este vecindario de rápido crecimiento tenga el transporte, las escuelas y la infraestructura que necesita”.

Temen se acelere la gentrificación

Alexandria Ocasio-Cortéz, recién electa al Congreso federal y cuyo distrito que representará en Queens limita con LIC, también hace parte del acalorado debate. Este martes, la demócrata socialista se volcó a su cuenta de Twitter para dejar claro que la comunidad de esa área está preocupada.

“Hemos estado recibiendo llamadas y contacto de los residentes de Queens todo el día sobre esto. ¿La respuesta de la comunidad? Atropello”, tuiteó la líder política.

Jonathan Westin, director ejecutivo de New York Communities for Change (NYCC), también hizo un llamado a Cuomo y a De Blasio para que “escuchen a los residentes locales que desean una mayor inversión en el metro y la vivienda pública, no subsidios masivos para Amazon”.

“En lugar de otorgar subsidios masivos a Amazon, el gobernador Cuomo y el alcalde De Blasio deberían hacer más para arreglar nuestro sistema de metro roto y las viviendas públicas”, dijo Westin, quien enfatizó en que la llegada de Amazon acelerará la gentrificación, conducirá a rentas crecientes y el cierre de pequeñas empresas.

“Cuando las empresas de tecnología y comercio electrónico como Amazon reciben subsidios públicos, las personas de bajos ingresos de color y los residentes de viviendas públicas rara vez son contratados”, indicó.

De acuerdo con la Administración Cuomo, que planea otorgar $1,525 millones en incentivos contingentes para que la compañía cree 25,000 nuevos empleos con un salario promedio de $150,000, un estudio de impacto económico de REMI, Inc., líder mundial en pronósticos dinámicos y análisis de políticas, el proyecto de Amazon generará más de $186,000 millones en productos estatales brutos para la economía estatal durante los primeros 25 años.

Además, REMI también proyecta más de $14,000 millones en ingresos fiscales nuevos para el estado, con ingresos anuales que aumentan de $10.8 millones en 2019 a casi mil millones en 2043. La ciudad prevé una ganancia neta de $13,500 millones en el total de nuevos impuestos, aseguró la Gobernación.