Rosie Rivera vuelve a inquietar a religiosos con atuendo bien pegadito

La acusan de mundana

Rosie Rivera está cerrando un año muy emocionante y productivo. Después de participar en Mira Quién Baila, la hermana de Jenni Rivera se ha consolidado como una influyente de las redes sociales, aunque ha tenido que pagar el precio con algunos comentarios de mal gusto.

Y es que la Hermana Samalia, como es conocida en su congregación religiosa donde tiene una posición preponderante, escandaliza a algunos que piensan que no debería posar en redes sociales y menos con atuendos ceñidos.

Esta semana la tía de Chiquis Rivera compartió una foto afuera de la iglesia TLA Church – Restauracion Total, ataviada con una bonita falda a la rodilla con vuelo y una blusa blanca que delineaba su figura.

“Una mujer q en realidad ama a Dios no es adecuado ese vestuario se más humilde y deja de perturbar mentes con tu vestuario mundano querida y con la palabra de Dios no se juega porque de arriba puede venir tu juicio y ese juicio es muy difícil de evitarlo se una mujer más diferente con tu vestuario si quieres ser una hija de Dios de corazón pero no uses el nombre de Dios en vano y menos su palabra si ofendí perdón pero no esta bien rosierivera”, escribió una usuaria desatando el cruce de opiniones.

Obviamente los seguidores de Rosie la defendieron una vez más asegurando que nada tiene que ver su actividad pública con su fe. La también empresaria nunca ha dado su brazo a torcer y segura de sus convicciones sigue compartiendo fotos con sus admiradores.

