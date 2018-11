Adam Levine habla sobre su supuesta participación en el Super Bowl

El cantante por fin ha dado una respuesta ante la polémica, y ha sido en el programa de Ellen DeGeneres

El cantante Adam Levine no ha podido ahorrarse la incomodidad de tener que pronunciarse públicamente sobre los rumores que llevan circulando desde hace semanas sobre la posibilidad de que tanto él como su banda, Maroon 5, vayan a encargarse de protagonizar el siempre esperado intermedio musical de la próxima edición de la Super Bowl, la cual tendrá lugar en el Mercedes Stadium de Atlanta (Georgia) en febrero del año que viene.

Ha sido la presentadora y humorista Ellen DeGeneres la que ha conseguido arrancar del afamado intérprete sus primeras valoraciones acerca de semejante teoría, la cual no dejará de cobrar fuerza a lo largo de los próximos días habida cuenta de la ambigüedad que se desprende de sus declaraciones y, sobre todo, lo intencionalmente confuso de las mismas.

“No sé de qué narices me estás hablando. Es un rumor. No puedo confirmar ni desmentir la veracidad de este rumor. Y el rumor parece ser un rumor del que todo el mundo está hablando a día de hoy“, reza esa especie de mezcla entre adivinanza y trabalenguas con la que el cantautor respondió a la pregunta directa que le formuló su interlocutora, quien sin embargo no se dio por vencida y contraatacó con otra cuestión ligada a las sensaciones que experimentaría Levine ante una ‘hipotética’ actuación en el evento deportivo por excelencia de Estados Unidos.

“Por supuesto, es la Super Bowl. Es una ocasión única y va a haber una banda actuando o un artista ofreciendo un espectáculo que seguro será inolvidable, sea el que sea. Cualquiera que sea el encargado de hacerlo lo va a clavar, estoy seguro. Si fuera yo probablemente estaría tan emocionado como nervioso, pero claro, estoy especulando porque no sé quién lo va a hacer. Si fuera yo, lo cual no puedo confirmar ni desmentir, estaría encantado”, ha relatado en la misma entrevista al tiempo que seguía generando expectación entre el público.

Teniendo en cuenta que de momento se niega a corroborar unos rumores que buena parte de la opinión pública ya da por ciertos, era evidente que Adam Levine no iba a adentrarse de ninguna manera en la polémica que se ha generado en torno al trato que la NFL habría dispensado al ya ex jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, quien habría sido indirectamente apartado de la competición a causa de su decisión -imitada por muchos otros a posteriori- de hincar la rodilla mientras sonaba el himno estadounidense para protestar por la brutalidad policial que sufre especialmente la comunidad negra.

“Creo que sería maravilloso si Maroon 5 se retirara del espectáculo al igual que hizo Rihanna“, aseguraba la actriz y humorista Amy Schumer hace unas semanas para pedir a la banda -dando por hecho su elección- que siguiera el ejemplo de la cantante barbadense, quien habría rechazado participar en el número musical de la próxima edición para dejar patente su indignación ante la actitud exhibida por la liga hacia Kaepernick.

“Les he dicho personalmente a mis representantes que este año no haré ningún anuncio para la Super Bowl. Sé que puede sonar como un sacrificio sencillo ligado al cu** de una privilegiada, pero esto es todo lo que tengo. Creo que golpear a la NFL con los anunciantes es la mejor manera de hacerles daño”, explicaba poco antes en su Twitter para anunciar su propio boicot a la NFL.