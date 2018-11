¿Jennifer López maneja un Fiat 500?

La participación de la cantante en el comercial de Fiat refleja un momento duro (sin ventas) para la compañía

¿Te imaginas a Jennifer López manejando un Fiat 500 por las calles de el barrio donde ella creció? Pues en un comercial que la cantante y actriz filmó para la marca Chrysler en el 2011, ella lo hace (o al menos eso es lo que nos hizo pensar).

JLO “aparece manejando” un Fiat 500 cabriole por las calles del Bronx, mientras que la famosa narra sobre los que significa crecer en la ciudad Nueva York y la “confianza” y “seguridad” que el auto le aporta.

El comercial es cálido e inspira a todo fan de la cantante a ir a comprar un vehículo como el de ella. Pero, el comercial tiene sus controversias y causó mucha polémica por dos razones. (1) Mucha gente se molestó al enterarse que JLO ni siquiera pasó por las calles de el vecindario neoyorquino y (2) la contratación de la cantante reflejó la desesperación por parte de la marca para incrementar las ventas de estos vehículos que en aquel entonces no lograban despegar.

Previamente te habíamos informado acerca de la colección de autos que JLO maneja, los cuales a son lujosos, exclusivos y compiten con los de su actual pareja Alex Rodríguez. Debido a esto, pensar que la cantante maneja un Fiat es difícil de creer y ha enfurecido a muchos neoyorquinos que se enteraron que JLO no pisó suelo en el Bronx, reportó Business Insider. De hecho, Jalopnik confirmó que la mujer que aparece manejando el Fiat 500 no es JLO, sino una doble.

Por otra parte, el comercial se filmó durante un tiempo difícil para Chrysler, ya que en ese mismo año, la compañía tenía planeado vender 500,000 autos, pero sólo logró vender 15,826 unidades para octubre.

Ahora, la actriz probablemente tiene un Fiat en su cochera, pues ya ha participado en varias campañas para promover la marca y debe al menos tener uno, pero si la cantante lo maneja o no (más allá que no sea ante los lentes de las cámaras) es algo que no sabemos.