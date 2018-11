El próximo videoclip de Ariana Grande te resultará muy familiar

Homenaje a las comedias juveniles

A lo largo de los últimos días Ariana Grande no ha parado de ofrecer pequeños adelantos a sus fans del que será el videoclip de su último sencillo ‘Thank U, Next’, que ella misma ha definido ya como el favorito de toda su carrera al obligarla a salir de su zona de confort y apostar por una temática completamente nueva.

En la cuenta de Instagram de la cantante se pueden encontrar varias polaroids tomadas durante la grabación del vídeo, en una de las cuales aparece trabajando con uno de los antiguos ordenadores portátiles de Apple mientras practica deporte en una bicicleta elíptica. Sus seguidores más avispados no han tardado en descifrar esas pistas -que también incluían una casa de muñecas de fabricación casera- y relacionarlas con varios clásicos del género de comedias románticas como ‘Una Rubia Muy Legal’, ‘Chicas Malas’ y ’13 Going on 30′, conocida como ‘El sueño de mi vida’ en España y ‘Si tuviera 30’ en Hispanoamérica.

La estrella del pop y su equipo habrían conseguido reclutar incluso a algunas de las intérpretes originales de esas películas en vista de que Ariana también ha publicado una imagen posando con la actriz Jennifer Coolidge, la encargada de dar vida a la mejor amiga de la estudiante de derecho Elle Woods en la película protagonizada por Reese Witherspoon, que también le ha dado su bendición para que se meta en la piel del personaje que ella popularizó a principios del 2000.

“Hace dos semanas vi a Cameron Díaz y la convencí de que no se comprara un horrible jersey de angora azul”, ha comentado la todopoderosa actriz y productora en la sección de comentarios de la joven artista, haciendo referencia a una de las citas más famosas del filme.

De cara a su remake personal de la comedia de instituto ‘Chicas Malas’ Ariana ha reclutado a dos de sus mejores amigas, Courtney y Alexa, para que completen junto a ella el malvado trío de las ‘plásticas’ e incluso ha creado su propio ‘Libro Negro’.

Sin embargo, aún queda una cuarta película que ha inspirado el concepto del videoclip y que ninguno de sus seguidores ha podido descubrir: “De acuerdo, habéis adivinado hasta la tercera, pero aún queda una más”, ha asegurado ella en Twitter.

Lo que no ha quedado claro es si el videoclip se centrará solo en recrear las escenas más icónicas de esas comedias o si también incluirá alguna referencia a la emotiva letra de la canción, que repasa uno por uno todos los romances de Ariana de los últimos años, como los que mantuvo con Big Sean, Ricky Alvarez, el malogrado Mac Miller o Pete Davidson, y deja patente el cariño y la gratitud que siente hacia sus ex.