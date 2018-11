Secuestros suben en el gobierno de Peña Nieto, destaca informe

La organización Alto al secuestro dijo que en la presente administración el delito creció más del 56% en relación al gobierno de Felipe Calderón

MÉXICO – El delito de secuestro aumentó 56.4 por ciento durante la Administración de Enrique Peña Nieto, en comparación con la gestión de su antecesor Felipe Calderón, reportó Alto al Secuestro.

En un informe, la organización señaló que entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2018, se registraron 11 mil 769 casos de secuestro en el País.

Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de octubre de 2012, es decir, durante el mismo periodo de 5 años 11 meses, la organización civil contabilizó 7 mil 524 secuestros.

“Tenemos un incremento del 56.41 por ciento, eso señores es lo que subió el secuestro, de este tamaño es el reto al que hoy se va enfrentar indudablemente el Presidente electo”, dijo la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

“Me da mucho gusto que el Presiente electo (…) en sus discursos cuando hablan de inseguridad siempre han incluido la palabra secuestro, esto me alienta a pensar que lo traen en el radar y que saben que es un tema que no pueden descuidar”.

El informe indica que el sexenio de Peña Nieto promedió 6 secuestros mensuales, 39 semanales y 166 mensuales.

Las entidades que suman la mayor cantidad de secuestros en la Administración saliente son Estado de México, con 2 mil 632; Tamaulipas, con mil 309, y Veracruz, con mil 307.

Les siguieron Guerrero, con 975; Ciudad de México, con 866; Morelos, con 699; Tabasco, con 581, y Michoacán, con 450 casos de plagio.

“Ignoraron completamente el tema de seguridad cuando entra el Presiente Peña, se enfocan muchísimo más en le tema de las reformas que requería el País, no fue hasta que les explota el tema de inseguridad que tienen que tomar cartas en el asunto”, agregó la activista.

“Hubo un abandono de los estados, hay estados a los que no les importa el tema de seguridad, hay estados que el tema del secuestro ni siquiera lo toman en cuenta, básicamente esos fueron los motivos por los cuales se incrementó”.



Miranda de Wallace anunció que solicitará una reunión con el Presiente electo, Andrés Manuel López Obrador, para abordar el caso de secuestro y presunto asesinato de su hijo Hugo Alberto.

La presidenta de Alto al Secuestro comentó que una persona allegada al tabasqueño tiene relación con la familia de los secuestradores, quienes solicitarán a López Obrador que intervenga para que sean liberados.

“Y yo lo quiero decir enfrente de estas cámaras, ni el Presidente de la República va impedir que se haga justicia en el caso de mi hijo, estoy dispuesta a todo y a lo que sea para poder obtener justicia para Hugo Alberto Wallace Miranda”, sostuvo.

“Porque yo he dedicado mi vida a esto. No voy a permitir que los secuestradores de mi hijo salgan a la calle. No lo voy a permitir y reto públicamente a quien quiera debatir el caso de mi hijo a que lo hagamos ante las cámaras porque yo sí tengo pruebas de que quienes están en la cárcel son los secuestradores”.