Teresa Rodríguez sorprende publicando foto en la cama de un hospital

Usualmente no comparto estas cosas en las redes – pero me siento tan contenta que todo salió bien que quería dejarle saber a todos. Hace apenas cuatro horas salí de la sala de operación. Me hicieron un procedimiento en la espina dorsal que me va a liberar del dolor que he tenido por largo tiempo. Agradecida a mi doctor, al equipó médico y por supuesto a mi familia, amigos y colegas. A lot to be thankful for this Thanksgiving. Happy and blessed to report that my spinal surgery that ended about four hours ago went well- very thankful to my doctors and medical team, my family, friends and colleagues on this Thanksgiving eve. May you all enjoy the holiday and celebrate it’s true meaning with those you love. #blessed #happythanksgivng #spinalfusionrecovery #agradecida #bendecida