Culpan a jefe y empresa por muerte de obrero latino en Brooklyn

Ese mismo día los empleados iban a emprender medidas legales contra su patrón

La familia de Over Paredes está consternada por la muerte del obrero de 44 tras ser golpeado el miércoles por un trozo de muro caído de un montacargas en un edificio que se construye en Bedford-Stuyvesant, Brooklyn.

Paredes residía en Newark, Nueva Jersey, donde dejó cuatro hijos. Fue declarado muerto en NYC Health + Hospitals/Woodhull.

Su hijo mayor, Pierre Paredes (20), trabajaba con él. “Yo tuve que ver cómo una pared lo aplastaba. Yo tuve que ver cómo lo sacaban debajo de una pared. ¿Se puede imaginar eso usted? Todo (…) lleno de sangre”, declaró a NY1 Noticias.

También un hermano de la víctima, Leonardo Paredes, era empleado de Vescom, subcontratista que, dice, siempre se negó a proveerles las herramientas y el entrenamiento de seguridad requeridos por ley.

“Nunca nos otorgaron una herramienta, un arnés, un casco; que si no salía del bolsillo nuestro, pues la empresa no tenía por qué hacerse responsable. Nunca nos mandaron a hacer un curso de OSHA” (Occupational Safety and Health Administration), aseguró Leonardo Paredes.

Conociendo el sitio y el riesgo, ambos coinciden en que el miércoles se debían haber suspendido las actividades al aire libre: “Demasiado viento. Las grúas no quisieron trabajar y él quiso”, afirmó Pierre.

El accidente se produjo el mismo día que los empleados pensaban emprender medidas legales contra su patrón.

“Íbamos a hacer un oficio notarizado y firmado por todos los compañeros de trabajo para hacer una demanda de este señor: Julio García”, punto de contacto entre los trabajadores y el dueño de la empresa, afirmó Leonardo.

“La amenaza de él siempre fue: ‘te vas para la casa’ y nunca fue con palabras. Siempre fue con insultos“.

Ahora piden acciones contra García y Vescom. “A mi papá lo mató una compañía inepta y una persona incapaz de hacer su trabajo bien”, aseguró el joven Paredes.

La empresa constructora no ha emitido comentarios.