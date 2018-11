Exjugador del América es acusado por su esposa de haberla golpeado

Siempre me deje..siempre perdone!! A tal grado que tuve que pedir ayuda en otro país porque mi propio esposo como todo un patan psicopatía me corre y me deja en plena calle!! Nadie nadie se debe de dejar de HOMBRES SIN VALORES! #lugianigallardo Lugiani Gallardo pic.twitter.com/SlZ5yijtyD

— Rosalinda Sánchez (@RosalindaSnchez) November 22, 2018