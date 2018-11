‘Stomp’: 25 años de risas, adrenalina y percusión

Un hispano, Iván Salazar, anfitrión de la singular fiesta de música y humor, habla de su experiencia como miembro del elenco

Las más insospechadas herramientas sirven a los artistas de la producción ‘Stomp’ para crear una fiesta en escena. El singular espectáculo de humor desbordante de adrenalina pronto cumplirá un cuarto de siglo recreando con genialidad los sonidos que marcan la cotidianidad neoyorquina.

Y el sabor y la energía latina no podía faltar en este show y es precisamente un hispano, el mexicano Iván Salazar, quien actualmente es el anfitrión de la obra.

“Me enamoré de este show desde que lo vi por primera vez. Pero no fue fácil entrar a formar parte del elenco, algo que para mí es un gran sueño hecho realidad. Audicioné y no fui seleccionado, luego me tomé dos años preparándome y tomando clases de Capoeira, un arte marcial que me ayudó muchísimo en mi entrenamiento. Me llevó unos seis años todo el proceso”, explica sobre el show en el que no hay palabras, solo sonidos, y que debutó en NYC en 1994 bajo el referente de haber seducido audiencias en todo el Reino Unido.

Los personajes de Stomp, crean extraordinarios sonidos de percusión a partir de elementos tan ordinarios como escobas, periódicos, cubos de basura e incluso cajetillas de fósforos. El show combina movimientos sincronizados, demostración de fuerza física y gran precisión. Salazar lleva cinco años trabajando en el espectáculo, pero confiesa que todavía siente nervios en cada show.

“Cada función es diferente, es un nuevo desafío, por eso es inevitable sentir nervios antes de entrar al escenario. Tan pronto comienza el show cualquier cosa puede suceder, por ejemplo, se rompen las escobas, pero es divertido porque entonces tenemos que improvisar pronto y salir de ese momento con toda naturalidad”, agrega el oriundo de Tecate, Baja California.

Al hablar de su familia, cuenta que su mamá es pintora, tiene un hermano que es caricaturista y su papá es soplador de vidrios. Todos tocan diferentes instrumentos musicales, como laguitarra y el piano, siendo él el único que se interesó por la percusión.

“Estimo mucho a todos en mi familia, porque siempre me han apoyado en todo lo que he emprendido. Mis padres se encargaron de inculcarme el amor por el arte, algo que ha sido vital en mi vida. Ellos me han visto actuar y sé que están orgullosos de lo que hago. Ser parte de un show como este es una experiencia maravillosa en la que puedes ver unida a tanta gente en un mismo sentimiento de alegría”, comenta Salazar de 31 años.

Iván Salazar, también tiene oportunidad de unirse durante el año a la gira que realiza el show por todo Norteamérica y explica lo que considera la gran diferencia de hacer el show en Nueva York con respecto a otras ciudades.

“Pienso que como esta es una ciudad con tantos atractivos y un tráfico inmenso de turistas de todo el mundo, el público es más exigente que otros lugares. Pero precisamente ese reto es algo que nos atrae mucho a todos en el elenco, porque es nuestra oportunidad de cruzar esa pared invisible que hay entre el escenario y el público y lograr que rían a carcajadas con nosotros y que disfruten plenamente el espectáculo”, concluye.

Completan el reparto de ‘Stomp’, Alan Asuncion, Kayla Cowart, Joshua Cruz, Maribaldo dos Santos, John Gavin, Desmond Howard, Jasmine Joyner, Cary Lamb Jr., Taylor Lee, Sean Perham y Simeon Weedall.

En detalle:

Qué: Show “Stomp”

Cuando: De martes a domingo

Dónde: Orpheum Theatre, 126 Second Avenue- Manhattan

Información: http://www.stomponline.com