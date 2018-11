Sigue vivo el amor entre Karla Monroig y Tommy Torres

View this post on Instagram

¡AGRADECIDA! Decido vivir en gratitud por las bendiciones que tengo. Hoy agradezco a Dios tener Salud, un techo seguro, alimentos sobre la mesa, trabajo que disfruto, mi familia y mis amigos. Agradezco a Dios tener a mi familia unida nuevamente y saludable. Agradezco la bendición de tener aún a mi madre con vida. Agradezco a Dios por el amor, el perdón, la paciencia, la compasión, comprensión y todas los valores que he aprendido con ejemplo o por las lecciones que aprendí en la adversidad. Agradezco haber sido testigo de que los milagros si existen, doy fe de ello. Agradezco la vida de “abuelita Julita” que con su sabiduría y amor a Dios marcó los pasado 3 años de nuestras vidas y hoy partió a mejor vida (la voy a extrañar un mundo). Agradezco la noticia de que viene en camino una sobrina-nieta! Agradezco por las cosas simples que damos por sentado pero son las realmente importantes (salud, agua, arboles, animales, paz, ver crecer a mi hija, jugar con ella y hasta con mis amigos, hablar y … con mi esposo, viajar, interactuar con otros seres humanos etc) Agradezco todo lo que ha de venir. Agradezco el cariño de todos ustedes y pido a Dios los bendiga con salud y abundancia. Agradezco que el pavo no se me haya quemado y haber pasado este día en total armonía con mi familia. #thanksgiving #hoycocinoyo #stylingpacocinar @readingp ¿Y tú porque cosas agradeces?