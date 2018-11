Ariadna Gutiérrez causa frenesí con la foto más atrevida de su carrera: olvidó la ropa interior inferior

¿Se pasó del límite? Mira y opina

Ariadna Gutiérrez había escapado del ojo público desde que terminó su relación con Gianluca Vacchi sin embargo este martes volvió a dar mucho de qué hablar con una imagen que compartió en su cuenta de Instagram.

No hay que agregar mucho para explicar el sobresalto que causó la ex Miss Colombia con su foto. En la bañera se luce y hasta donde se puede apreciar no usó ropa interior en la parte inferior.

“Baños neón”, escribió la espigada modelo.

“De infarto literal”, “Perfecta”, “Maravillosa”, fueron algunos de los comentarios en la publicación que en pocas horas causó furor y aglomeró decenas de miles de “Me Gusta”.

Por supuesto que las opiniones favorables no fueron unánimes, nunca falta alguien que se espanta con este tipo de fotos tan atrevidas. Algunos criticaron a Ariadna por dejar atrás el recato y casi llegar al nivel de censura en la red social.

En otras ocasiones, Ariadna ya ha causado división de opiniones. La manera en que manejó el duelo por la muerte de su padre con su entonces novio Gianluca también le causó ser objeto y blanco de críticas. Ella se ha dicho acostumbrada a que la gente hable pues es una figura pública.

¿Tú qué piensas?