Kim Kardashian y su escotazo, contra Kylie Jenner y el más casto de sus besos en Instagram

Las sensuales curvas de la más famosa de las Kardashian parece no ejercer el mismo efecto de antes en su público

Kim Kardashian ha visto que con el pasar de los años su cuerpo no tiene el mismo impacto en las redes sociales. Sus exuberantes curvas no logran encender en los usuarios de Instagram la misma llama que cuando sus atributos eran un incógnito, aún a pesar de su vídeo porno. En la actualidad su hermana menor, Kylie Jenner, consigue muchos más likes que ella con fotografías en las que no enseña ni sus senos, piernas o trasero. Su simple rostro obtiene más de tres millones en una estampa que Kim al desnudo.

Y es que sí Kim Kardashian quisiera generar una reacción más fuerte en las redes sociales, entonces tendría que hacerse más adicta a Twitter y publicar ahí sus imágenes sin censura, ya que un desnudo completo de su parte no podría vulnerar la seguridad de Instagram.

Kylie Jenner por su parte compartió hoy una foto en donde posa junto a su amado Scott Travis, la imagen no insinúa nada, ella le está dando un simple y casto beso en la mejilla a su pareja, y la foto ya supero los tres millones de likes.