Rashel Díaz se hace un cambio drástico de look

Entra, mira y dinos si te gusta

El martes por la tarde, Rashel Díaz nos dejó a todos con mucha intriga al anunciar que se estaba haciendo un cambio drástico de look, pero que aún no lo mostraría. Fue recién en la mañana del miércoles, cuando comenzó ‘Un Nuevo Día’, que se terminó el misterio.

Sí, Rashel volvió a su color de cabello oscuro y a lucir una melena corta. No es la primera vez que se atreve a algo así, la hemos visto con el pelo hasta la nuca en la época que era modelo de ‘Sábado Gigante’ e incluso cuando conducía ‘Levántate’ junto a Alan Tacher en el mismo Telemundo… ¿La recuerdas?

Tiene una cara tan bonita que del largo que luzca el cabello o incluso si decidiera a rapárselo como Ceylin castillo de ‘Nuestra Belleza Latina’, se vería hermosa.

Pero este cambio era algo muy esperado por ella, y lo explica en su cuenta de Instagram de este modo:

“Hace muuucho que quería hacerme un cambio de look porque ya estaba aburrida, ustedes me deben entender hahaha. 🤭 Lo intenté hace unos meses, pero mi cabello todavía no estaba listo, y ayer por fiiiin pude cortarlo y teñirlo. ¡Amo el cabello corto! 😍 Tenía muchas ganas de volver a mi color oscuro y la verdad me encantó el resultado ¡era justo lo que quería! ❤ ¿y a ustedes que les parece? ¿Prefieren el antes o el después?”.

Rashel es una mujer que ha demostrado que no le tiene miedo a los cambios, y mucho menos a reinventarse. No solo lo vemos en sus looks, se lanzó hace poco como empresaria con su propia línea deportiva, hace desafíos constantes en su dieta, y le apostó nuevamente al amor casándose con un hombre más joven que ella. Eso por solo nombrar algunos.