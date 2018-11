Renacen esperanzas para que repartidores usen bicicletas eléctricas bajo la ley

Presentan un paquete de leyes en el Concejo Municipal, para evitar que al menos 25,000 'deliveries' que recorren las calles de la Gran Manzana diariamente sean multados por usar estos aparatos

El reloj marca las 11:00 a.m. El olor a arroz con habichuelas y pollo inunda un pequeño local donde funciona un restaurante de comida hispana en el Bajo Manhattan. En la caja, el sonido de un teléfono interrumpe la transacción.

“Sí, ok, 10 almuerzos. Sí, vienen con sopa. La sopa del día es de carne. 40 minutos”, se escucha a la mujer detrás de la caja comentar al teléfono. “Disculpe, lo suyo son 10 dólares”, remata la mujer con acento venezolano a uno de los clientes que le sonríe.

El cliente es solo uno de los pocos visitantes, sin embargo, parece ser un buen día. El teléfono no para de sonar y pedido tras pedido es empacado y entregado a un grupo de hombres hispanos que, por turnos, se encargan de repartir las comidas a decenas de empleados que trabajan en la zona.

“Piden lo habitual y a algunos ya los conocemos”, cuenta la cajera, quien pidió no compartir su identidad. “A veces es mejor cuando no hay muchos clientes aquí porque tenemos más tiempo para preparar los domicilios y empacarlos más rápido”.

En medio de la movida operación, Ernesto Jiménez, un residente de Queens que ha pasado los últimos seis años de su vida recorriendo las calles de la Gran Manzana llevando pedidos a domicilios en su bicicleta, alista los últimos detalles de uno que deberá entregar “lo más pronto posible”.

Jiménez, un inmigrante mexicano que mantiene a su esposa y sus tres hijos, acaba de cumplir 45 años y se pregunta cómo podrá seguir haciendo este trabajo cuando se haga mayor. Él ha estado dividiendo su semana en dos restaurantes, en el primero, debe traer su propia bicicleta, en el segundo, sus jefes le proveen una bicicleta eléctrica.

“Por ahora estoy bien con la bicicleta que tengo porque me mantengo haciendo ejercicio, además la bicicleta eléctrica me da temor porque es posible que la Policía me detenga y me pongan una multa”, indicó el mexicano, mientras quita el seguro de su bicicleta de una señal de tránsito en la acera, a pocos pasos del restaurante.

“Es un trabajo pesado y estas bicicletas ayudan mucho a aquellos que no tienen el mismo estado físico de una persona más joven”, apuntó el trabajador. “Muchos necesitan de esto para poder sobrevivir y llevar comida a sus casas”. La cajera está de acuerdo. “Esto ayuda mucho al negocio porque entre más rápido entregemos estos pedidos, más propinas recibimos. Es un gana gana”, dijo la mujer.

Este inmigrantes que trabaja en la industria de domicilios de comida es uno de los más de 50,000 ‘delivery’ que recorren diariamente las calles de la ciudad en bicicleta, de los cuales, según afirman activistas, aproximadamente la mitad lo hace en bicicletas eléctricas, una modalidad que hasta el momento es ilegal.

Buscan una vía a la ‘legalidad’

Y es por esto que varios miembros del Concejo Municipal se pusieron en la tarea de buscar y presentar alternativas para lograr que estos trabajadores puedan utilizar sus medios de transporte de manera legal, sin miedo a ser detenidos por las autoridades.

Los concejales Rafael Espinal, Fernando Cabrera, Ydanis Rodríguez y Margaret Chin, se reunieron este miércoles con activistas y repartidores a domicilios, para presentar un paquete de cuatro leyes con el que se busca legalizar el uso de la mayoría de bicicletas y scooters o patinetas eléctricas, además de aquellas que pueden operarse sin pedalear, tan solo con el uso de un acelerador.

Estos medios de transporte son actualmente considerados ilegales en la Gran Manzana, y el año pasado las autoridades les declararon la guerra tras la decisión que tomó el acalde Bill de Blasio en octubre de reforzar la ofensiva contra el uso de bicicletas electricas y las empresas que permitan que sus empleados las utilicen. Desde entonces, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ha confiscado más de 900 de estas bicicletas y emitido más de 1,800 citaciones, con multas de hasta $500.

“Nosotros no podemos darnos el lujo de pagar ese dinero, pero tampoco podemos dejar de trabajar”, enfatizó un compañero de Jiménez. “Esta forma de trabajo le conviene a mucha gente, no solo al que lleva la comida. Ojalá se pueda hacer algo para que trabajemos con tranquilidad”.

Para el concejal Rodríguez, presidente del Comité de Transporte, no es simplemente un movimiento necesario para la modernización del transporte en Nueva York, sino también una respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

“Necesitamos responder a los consumidores. Ya están usando estos servicios”, apuntó el líder dominicano. “Es momento de que legalicemos estos modos de transporte, no solo en el centro de Manhattan, es también necesario en las otras zonas para que nuestros repartidores puedan movilizarse mejor, o para nuestros maestros que a veces deben caminar 15 cuadras desde el tren para dictar clases en una escuela”.

Garantizan que serían seguros

El concejal Cabrera resaltó que los scooters son una opción de transporte “asequible, ecológica y segura para los neoyorquinos”.

“La velocidad de los scooters estaría regulada en 15 mph y la legalización de estos vehículos es especialmente importante en las comunidades de color, donde los servicios de domicilio son una fuente de ingresos familiares, y donde el alto y creciente costo del transporte público es un gran desafío”, dijo el líder político.

Entre tanto, el alcalde De Blasio, aseguró que, pese a estar comprometido con la innovación, los e-scooters siguen siendo ilegales.

“Si bien los e-scooters son ilegales según las leyes estatales y de la ciudad, el Alcalde está comprometido con la innovación como parte de su estrategia de transporte para que los neoyorquinos vuelvan a moverse. Estamos deseando revisar las propuestas”, dijo un portavoz de la oficina del Alcalde.

“Cientos de repartidores son perfilados por la Policía de Nueva York solo porque estaban haciendo su trabajo. Esperamos que con estas leyes no tengamos nuevamente a un repartidor en una encrucijada sobre proveer comida a su familia o no”, indicó el concejal Espinal.

Tras la promulgación de la ley, el Departamento de Transporte (DOT) tendrá 120 días para desarrollar normas y reglamentos sobre el uso de los vehículos electrónicos.

Los 4 proyectos de ley: