Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta durante este fin de semana de conciertos de bachata, danza mexicana, festivales de bebidas y comidas

Jueves 29

Concierto: Fusión de ritmos mexicanos

Disfruta de la música de la banda local Adderesound de la mano de la cantante y guitarrista Marilyn Castillo. La agrupación, creada en 2011, rinde tributo a la riqueza musical mexicana integrando ritmos de otras naciones. Forman también el grupo Rudyck Vidal, Alejandro Flores, Jeremy Powell, Nash Guillermo, Guillermo Barron y Juan Felipe Mayorga. En Rockwood Music Hall, 196 Allen Street, a partir de las 12 a.m.

________________________________________________________________________________

Viernes 30

Concierto: Luis Vargas

El bachatero Luis Vargas, mejor conocido como ‘El rey supremo’, ofrecerá un concierto en El Bronx en el que podrás escuchar sus canciones más populares. En el repertorio del cantante figuran temas como ‘Loco de amor’, ‘No puedo volver contigo’ y ‘Volvió el dolor’. La cita es en Oside Restaurant & Lounge, ubicado en el 1472 de Ogden avenue en El Bronx. Entrada general: $25. A partir de las 10 p.m.

________________________________________________________________________________

Sábado 1

Festival de quesos

Prueba de manera ilimitada los más diversos quesos durante la cuarta edición The Great Northeast Cheese & Dairy Fest, en Flushing Town Hall. Este festín también incluirá variados platos para maridar con los quesos, cervezas y cidra. De 6 a 9 p.m. En 137-35 Northern Boulevard, en Queens. Entradas e información: http://www.evenbrite.com

________________________________________________________________________________

Teatro: My Magical Chivita

Reúne a toda la familia para asistir a la presentación de la obra ‘My Magical Chivita’, una producción que promete llevar al público a un divertido viaje imaginario en los coloridos y típicos autobuses colombianos. Esta producción bilingüe, en inglés y español, forma parte de la agenda del festival Borimix e incluye cantos y bailes. En el Teatro Sea, 107 Suffolk Street. A las 11 p.m. Entradas: $10 niños y $20 adultos. Información: http://www.teatrosea.org

________________________________________________________________________________

Concierto: Yoskar Sarante

Acompaña al cantante Yoskar Sarante en una noche de bachata en Brooklyn. El intérprete de ‘Llora alma mía’ y ‘Le pregunto al amor’ cantará en Gran Mar de Plata, a las 7 p.m. En la función también participará el DJ Class. En el 3175 de Fulton Esq. Logan Street en Brooklyn. Para información llamar al: (718) 827-1717.

________________________________________________________________________________

Festival de bebidas espirituosas

Haz de este un fin de semana especial y agrega a tu agenda un festival que te permitirá probar más de 100 estilos de ron, coñac, whiskey, vodka y tequila, entre muchas otras bebidas. Se trata del Brooklyn Whiskey and Craft Spirits Fest, a celebrarse en el Brooklyn Expo Center. Además de disfrutar de las bebidas también podrás escuchar música en vivo. De 6:30 a 9:30 p.m., en 72 Noble st, Brooklyn. Información: http://www.brooklyncraftspiritsfest.com

________________________________________________________________________________

Domingo 2

Posadas mexicanas

Asiste a una celebración navideña en Sunset Park, Brooklyn. La organización Mano a Mano: Mexican Culture Without Borders y el Instituto de Estudios Mexicanos de The City University of New York (CUNY) invitan a su tradicional Posada Mexicana. En esta fiesta, que comenzará al mediodía, habrá música, canciones, talleres de manualidades y una gran piñata cargada de dulces. Información: http://www.manoamano.us

________________________________________________________________________________

Martes 4

Concierto: Arturo Sandoval

El Blue Note Jazz Club ofrecerá una serie de conciertos con el trompetista y pianista de origen cubano, Arturo Sandoval. Sandoval, quien a lo largo de su trayectoria ha sido reconocido con 10 premios Grammy y seis premios Billboard, entre otros galardones, estará ofreciendo el espectáculo hasta el próximo domingo 9 de diciembre. Funciones a las 8 y 10:30 p.m. Información: http://www.bluenotejazz.com

________________________________________________________________________________

Miércoles 5

Concierto: Mega Bash

No te puedes perder la constelación que estará en escena en el Madison Square Garden. Este concierto, organizado por la emisora La Mega, reunirá a Don Omar, Tego Calderón, Farruko, Becky G, Reik, Secreto, La materialista, Anitta y El Alfa, entre muchos otros artistas del género urbano. A partir de las 8 p.m. Información: http://www.ticketmaster.com

________________________________________________________________________________

Jueves 6

Concierto: Elio Villafranca y su Afro Caribbean Trio

Asiste al concierto que ofrecerá el pianista cubano Elio Villafranca, junto a su grupo Afro Caribbean Trio. Escucha una particular fusión de jazz y sonidos provenientes de las islas caribeñas. La función, que forma parte de nueva temporada de conciertos de Harlem Stage, se realiza en coordinación con Carnegie Hall Citywide. A las 7:30 p.m. Gratis, solo requiere de que hagas reservación en: http://www.harlemstage.org/events-list/uptwn-elio-villafranca-trio

________________________________________________________________________________

Concierto: Los Hacheros

Disfruta de un concierto en el que se fundirán los más candentes ritmos folclóricos de Cuba y Puerto Rico. Los Hacheros, ofrecerán un concierto cargado de salsa, guaracha y son montuno, que combinarán con la bomba puertorriqueña. En González y González, 192 de Mercer Street, a partir de las 9:30 p.m. Entradas: $10. Para información visitar: http://www.gygnyc.com