Más allá del Rockefeller Center

En los cinco condados te esperan nuevas atracciones para toda la familia y espacios de fantasía bañados con el espíritu de la Navidad

Anímate y sal a descubrir las más recientes atracciones que inundan la ciudad durante esta temporada. Espacios y espectáculos para toda la familia que puedes alternar con los clásicos recorridos que realizas cada año, como el famoso Rockefeller Center.

En muchos vecindarios te esperan lugares y actividades de fantasía desbordantes del espíritu de la Navidad para transformar de manera especial cualquier día de la semana.

Navidad en las alturas

Por segundo año consecutivo abre sus puertas ‘Winter ONEderland: A Holiday Experience Above It All’, una festiva aventura en la cima del One World Observatory. Esta propuesta incluye vistas panorámicas de la ciudad, atracciones multimedia, una gigante esfera de nieve que muestra el horizonte de Nueva York y la posibilidad de reunir a toda la familia junto a Santa Claus.

El recorrido también registra una cueva glaciar decorada con cristales. La atracción de Navidad estará disponible hasta el próximo 7 de enero. Entradas: desde $34. Información: http://www.oneworldobservatory.com

WinterFest en el Museo de Brooklyn

Los mercados al aire libre son uno de los populares atractivos de la temporada y el Museo de Brooklyn trae una colosal alternativa en este sentido. El museo inauguró recientemente WinterFest, un festival que trae actividades diarias para toda la familia y en donde puedes adquirir los más diversos productos y regalos.

También puedes aprovechar para probar vinos y cervezas y saborear platos de producción local. Este mercado estará abierto hasta el 31 de diciembre. La entrada es gratis. En el 200 Eastern Pkwy. Información: http://www.winterfestbrooklynmuseum.com

Serra Alpina by Birreria

La terraza de Eataly (Birreria) ha sido completamente transformada en un cálido espacio que celebra la temporada navideña y que toma inspiración de los alpes italianos. Serra Alpina como han denominado el lugar, exhibe mesas de estilo rustico, brillantes luces por todo el lugar, pinos y una singular vista de los rascacielos de la ciudad. Serra by Birreria ofrece comida italiana y está ubicado en el 200 Fifth Avenue, en el área de Gramercy/Flatiron. Información: wwweataly.com

‘Navidad’ de Calpulli Danza Mexicana

Deléitate en una función de ‘Navidad’, una nueva producción de la compañía de danza Calpulli que se presenta ahora en el Teatro Thalia, en Queens. El show se encargará de unir la cultura americana y mexicana a través de la danza. La pieza narra la historia de un joven que en sus sueños ve fundidas la música de mariachi, con obras de Tchaikovsky y la danza folclórica con el ballet clásico. Puedes ir al teatro desde este sábado 1 al 16 de diciembre. En el 41-17 de Greenpoint avenue, en Sunnyside. Información: wwwthaliatheatre.org

Un circo temático

En The Kings Theater, en Brooklyn, puedes ver un espectáculo completamente fuera de lo ordinario en esta temporada, un circo temático inspirado en la Navidad. Cirque Dreams Holidaze, que se presenta hasta el día 2 de diciembre, está dirigido a toda la familia y cuenta con las actuaciones de más de 20 artistas de todo el mundo, entre malabaristas y acróbatas. En esta experiencia verás además más de 300 disfraces alusivos a la temporada, Santas, pingüinos y hombres de nieve, entre otros personajes. Información: http://www.kingstheatre.com

Chocolate caliente y villancicos

Una aventura en barco trae al instante los recuerdos del verano, pero el invierno también permite disfrutar de paseos todo el año a través de cruceros inspirados en los más diversos temas. Prepárate para disfrutar junto a toda la familia de cocoa caliente y clásicos temas de Navidad, a cargo de una banda de música en vivo en una de las embarcaciones de Classic Harbor Line. Entradas: http://www.sail-nyc.com