Horóscopo de la moda: Ideas para vestirte según tu signo del zodiaco

Tranquilas que esta noche no os voy a atormentar con más necesidades (bueno…eso creo, que igual todavía me da tiempo 🤣). Voy a aprovechar para ponerme al día con vuestros mensajes e ir preparando algunas cositas que tenía pendientes (vamos, crearos necesidades al fin y al cabo 😜). Os dejo un look sporty con un rollo increíble 🙌🏼 La opción de capucha sobre un abrigo o blazer siempre me ha parecido que le da un toque brutal a cualquier look; ¿Lo habéis probado? | 🇬🇧 How cool is this sporty look?🙌🏼 Love the effect of a hoodie over a coat or a blazer… have you ever tried this combo?👌🏽Tonight I'll be taking some time to answer to your DMs and prepare some things that I have pending from previous days 🤗 || 📷 @stellawants2die