Jennifer Lopez no tiene ni planes ni ganas de pasar por altar con Alex Rodriguez

Después de tres divorcios parece lógico que no quiera volver a pasar por el matrimonio

Al día de hoy Jennifer Lopez debe prepararse mentalmente antes de cada nueva entrevista para soportar que le planteen la gran pregunta: ¿Cuándo se animará a pasar por el altar con Alex Rodriguez y qué planes tienen al respecto?

Por supuesto, su paso por el programa de Ellen DeGeneres no iba a ser una excepción, aunque en ese caso el hecho de que la popular presentadora y ella mantengan una estrecha amistad contribuyó a que la primera se sintiera con el derecho a presionar a la estrella más de lo habitual con el objetivo de obtener una respuesta que no fuera especialmente críptica.

Y lo cierto es que falló estrepitosamente. Ni siquiera su maniobra de hacer referencia a los últimos rumores que apuntan a que el deportista retirado estaría preparándose para plantearle la gran pregunta, y que Ellen afirmó que él mismo le había confirmado, consiguieron que la cantante y actriz bajara la guardia.

“No ha dicho nada parecido, claro que no lo ha dicho“, le respondió divertida JLo, que afrontó con una paciencia admirable el interrogatorio al que fue sometida en el que respondió con un escueto “no sé” a la cuestión de si se animaría a pasar una cuarta vez por el altar.

No obstante, la intérprete ha querido dejar claro una vez más que su actitud ambivalente ante la idea de darle el ‘sí quiero’ no significa que su relación sentimental con Alex no siga siendo una de las más estables de la crónica social.

“Somos felices, llevamos juntos un par de años ya, está todo bien“, ha afirmado para demostrar que, por el momento, no necesitan cambiar su estado civil.