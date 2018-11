ACS impulsa el aumento de la adopción en la Gran Manzana

Actualmente hay al meno 9,000 menores que hacen parte del sistema de crianza temporal de la Ciudad

Nazair Walter Paulino pasó los primeros cuatro años de su vida en cuidado de hogares de crianza temporal (foster care).

En tan poco tiempo, Nazair vivió en varios de estos lugares. De todos fue rechazado y devuelto al sistema de la Administración de Servicios Infantiles (ACS).

Sin embargo, Nazair, quien ahora tiene 9 años, es hoy el hijo más consentido y mimado en un hogar dominicano en Astoria, Queens. La familia Paulino, conformada por la madre Gladys Rivera Paulino y sus dos hijos Abraham y María, le abrió las puertas a este menor afroamericano que hoy habla español perfectamente y ocupa el primer lugar en su clase de cuarto grado.

En 2013, en medio de una conversación con una amiga de la iglesia, la señora Rivera, quien es pastora y coordinadora del grupo de jóvenes de su congregación, decidió ingresar al programa de crianza temporal de la Ciudad.

“Ella me dijo: hermana Gladys, hay un programa que yo quiero que usted entre para que cuide esos niños porque yo veo que tiene ese carisma, tiene paciencia para cuidarlos y sé que le va a ir bien”, contó la mujer de 57 años, originaria de República Dominicana, y residente en la ciudad de Nueva York desde 1994.

Rivera recuerda claramente el día que conoció al pequeño Nazair. Para ella, el reto de criar a un niño de cuatro años era atemorizante, debido a que sus hijos ya habían construido vidas independientes.

“Nazair Walter fue el primer niño que recibí como madre de crianza temporal y fue un reto”, indicó la madre. “A otras [madres de crianza temporal] les llegan domables, pero a mí particularmente cuando me traen a ese niño, fue el mismo diablo que me llevaron. De verdad tengo que decirlo así porque no puedo disfrazarlo. Era un niño que prácticamente ninguna de las otras madres lo querían porque era terriblemente inquieto, con un comportamiento fuera de control”.

Pero, contrario al continúo rechazo del que Walter había sido objeto, esta vez estaba en buenas manos. Su nueva familia, temporal en ese entonces, batalló contra directivas y personal de trabajo social de la escuela, quienes, según Rivera, buscaron a toda costa sacarlo del plantel.

“Yo tuve que enfrentarme con todo el mundo para defender a ese niño, porque nadie lo quería. Entonces si no apoyo, ni del bus escolar, ni los psicólogos que están ahí, ni los trabajadores sociales, y el director es el primero que dice que no lo quiere, entonces era una guerra que yo tenía fuerte pero también pensando en que no podía abandonarlo”, subrayó la dominicana.

Un regalo de Dios

En 2015, Nazair ya era parte fundamental de la familia. Paseos, reuniones escolares, visitas a la iglesia y al médico. El pequeño había encontrado una núcleo de apoyo y la señora Rivera estaba lista para hacerlo oficial. Para ella, el pequeño había llegado como “un regalo de Dios”.

“El abogado que el niño tenía asignado por la Ciudad me comentó sobre la opción de adoptarlo, porque ya tenía un tiempo conmigo y estaba mejorando su comportamiento, así que comenzamos este proceso que, pese a los obstáculos, pudimos terminar con éxito”, indicó la madre.

Al poco tiempo, Nazair Walter agregó el apellido Paulino a su nombre y “se quitó un peso de encima”.

“Apenas terminamos el proceso de adopción yo vi como el niño cambió y recibió paz”, contó Rivera con lagrimas en sus ojos. “Él ya se sentía como: esta es mi mamá y mi familia y esta es mi casa. El se sentía con derechos como hijo, protegido y no como una persona más”, puntualizó.

Hogar para siempre

De acuerdo con ACS, en la Gran Manzana la población de cuidado de crianza se encuentra en un nivel bajo histórico, pasando de 50,000 niños en 1992 a menos de 17,000 en 2007 y finalmente a menos de 9,000 en 2018. De estos, unos 3,000, aseguran, serán adoptados por los actuales padres de crianza temporal.

Sin embargo, la agencia de la Ciudad, que logró la adopción de 899 menores en 2017, está implementando agresivamente varias iniciativas para lograr que más niños encuentren su “familia para siempre”.

Julie Farber, comisionada adjunta de Servicios de Permanencia Familiar de ACS, explicó que cuando los niños no pueden regresar a sus hogares, “ACS y sus proveedores trabajan incansablemente hacia la adopción y la tutela de parentesco para garantizar que los niños tengan familias permanentes y amorosas”.

Parte de estos esfuerzos han sido destacados durante la celebración en noviembre del Mes de las Adopciones, en el cual ACS se ha unido a varios actos de reconocimiento de aquellos que trabajan en procesos de adopción, incluidos los Tribunales de Familia del condado, el personal de adopción en hogares de cuidado de ACS, las agencias proveedoras, abogados, al igual que con la Oficina de Niños y Niñas del Estado de Nueva York.

“A lo largo del Mes Nacional de la Adopción, reconocemos los esfuerzos extraordinarios de todos aquellos que trabajan incansablemente para lograr el objetivo de adopción para los niños en hogares de cuidado”, dijo David A. Hansell, comisionado de ACS. “Esta agencia se compromete a mejorar continuamente nuestro trabajo para asegurarnos de que cada niño tenga una familia para siempre. No descansaremos hasta que logremos este objetivo”.

A lo largo del mes, ACS ha estado trabajando con los tribunales de familia en los cinco condados para acelerar las finalizaciones de los procesos de adopción para los niños en hogares de ciudado.

Hansell recordó que el año pasado se anunció una nueva asociación de $11.3 millones con Dave Thomas Foundation for Adoption para ampliar significativamente el programa de adopción Wendy’s Wonderful Kids (WWK) de la Fundación en la Gran Manzana para encontrar familias permanentes específicamente para jóvenes mayores y niños con necesidades especiales.

Iniciativas de la Ciudad:

Hansell destacó también las siguientes estrategias que la agencia viene implementando en un esfuerzo por aumentar la ubicación de niños en hogares de cuidado con parientes:

ACS estableció 10 nuevas posiciones de especialista en parentesco, dedicados a encontrar e involucrar a los cuidadores familiares para los niños que ingresan al cuidado de crianza.

Un programa piloto de $366,000 en conjunto con dos agencias proveedoras, Children’s Village y Little Flower Children y Family Services of NY, donde cada agencia recibirá fondos adicionales para implementar estrategias para aumentar la ubicación de menores con parientes.

Asistencia técnica a las agencias de cuidado de crianza a través del programa “Home Away from Home Initiative o Iniciativa de Hogar lejos del Hogar”.

Adopciones en NYC: