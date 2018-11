Cierran definitivamente restaurante en Rockefeller Center tras video de ratas paseando

El establecimiento tenía una calificación de sanidad "Grado A"

Aún siendo vegetariano, un restaurante no pudo escapar de la plaga de las ratas en Nueva York y optó por cerrar.

Luego de que un video publicado en Facebook mostrara a cinco roedores corriendo por el piso de la cocina en el restaurante “Just Salad” en el exclusivo Rockefeller Center, la gerencia decidió cerrar definitivamente esa sucursal.

El CEO y fundador de la cadena, Nick Kenner, dijo que la ubicación es “propensa a la actividad de los ratones” porque está bajo tierra. Anoche declaró a New York Post que la sede de 30 Rock “ya no es adecuada para Just Salad y nuestros clientes (…) Como resultado, a partir de ayer decidimos cerrar esta ubicación para siempre”, agregó.

El establecimiento tenía una calificación de sanidad “Grado A” y fue inspeccionado por última vez el 30 de octubre.

“Cerramos esta tienda durante varios días para dar a nuestro equipo las vacaciones de Acción de Gracias y no notamos el problema de manera oportuna. La actividad de roedores ha sido una lucha para el área de la explanada en general “, había dicho Kenner previamente en un comunicado.

El video, publicado en Facebook a principios de esta semana por Eli Colón, residente de Nueva Jersey fue titulado “Rats at a Rockefeller Center restaurant”.

La zona es una de las de alquiler comercial más alto en el ya de por sí costoso centro de Manhattan. Allí se encuentra el árbol de Navidad más fotografiado del mundo.