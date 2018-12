¿Por qué Michelle Obama no quiere ser presidenta?

La exprimera dama respondió a cuestionamientos de niñas

Foto: Paul Morigi/Getty Images for Glamour

Aunque muchos quisieran que compitiera para ser Presidente de los Estados Unidos, la exprimera dama Michelle Obama dijo que no se postulará para ese cargo, porque su camino “no es la política”.

No es la primera vez que la esposa del expresidente Barack Obama habla del tema y rechaza seguir los pasos de su marido, pero extendió sus razones durante una visita al Lower Eastside Girls Club en Manhattan el sábado, reportó el New York Post.

El hecho ocurrió previa a una presentación nocturna de Michelle en el Barclays Center de su libro “Becoming”.

Las niñas se entusiasmaron de ver a la exprimera dama y aprovecharon para hacerle varias preguntas, luego de que ella misma dijera: “¡Pueden preguntar lo que sea! Estoy lista”.

Entonces una de ellas lanzó: “¿Por qué no se postula para presidenta?”.

Según el Post, Michelle Obama explicó a las pequeñas que su prioridad son sus hijas y darles una mayor seguridad fuera de la Casa Blanca, tras dos periodos de su esposo como mandatario, algo que ella había mencionado en otras entrevistas, luego explicó un poco más, algo personal y profesional.

“¡No quiero ser presidenta!… Mi camino nunca ha sido la política. Me casé con alguien cuya pasión es la política. ¡Sólo porque le guste no significa que me guste!”, dijo.

Michelle continúa su gira nacional para presentar su libro, para lo cual firmó un contrato millonario, que no incluye presentaciones en pequeñas librerías, sino en grandes escenarios.