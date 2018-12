Socios madridistas agotan entradas para el River-Boca y propician increíble reventa

El mercado negro de la reventa en España ya le puso precio a la pasión del duelo argentino

La final de la Copa Libertadores 2018 no solo atrapa en Argentina, sino que que genera una fiebre por el River Plate – Boca Juniors que no conoce de fronteras. Con el partido de vuelta confirmado en Madrid tras el acuerdo de Conmebol con la federación española, los socios de Real Madrid tuvieron a su disposición 7000 entradas para poder presenciar el superclásico en el estadio Santiago Bernabéu, y los tickets duraron solo dos horas. Así lo informó el club merengue mediante un comunicado oficial: “Los socios del Real Madrid han agotado el cupo limitado de entradas acordado por el club con la Conmebol para la final de la Copa Libertadores. La compra de localidades estuvo disponible exclusivamente a través de nuestra Oficina on line de Atención al Socio, desde las 9:00 horas de hoy, 2 de diciembre. Se pudo adquirir una localidad para socio más otra de acompañante”.

Tras el cierre de la venta de entradas para socios del Real Madrid, el diario deportivo As informó que ya aparecieron algunos de estos tickets en el mercado negro de reventa y que las entradas, que costaban entre 80 y 220 euros, se consiguen entre 250 y 1000 euros.