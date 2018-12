Seguridad infantil

Cada persona que trabaja directamente con niños está obligada a tomar un curso que les educa sobre la seguridad de los niños. Cada maestro, ayudante de maestro, cada empleado en una escuela o centro de cuidado diurno está obligado a reportar si ven a un niño en peligro.

¿Qué significa eso?

Si ellos tienen conocimiento de que un niño está en peligro ellos están obligados por ley a llamar a una línea directa a la Agencia de Servicios de Protección Infantil e informarles de lo que saben. Su obligación no es investigar, no es encontrar una solución, no es buscar ayuda; su obligación es sólo informar.

Por lo tanto, si un niño viene a la escuela con marcas en las piernas que parecen marcas de correa, y el maestro le pregunta al niño lo que sucedió, si el niño responde que su padre la golpeó, el maestro no tiene otra opción que reportar este incidente. Si un niño no viene a la escuela por una semana entera y la escuela no puede comunicarse con los padres, la escuela no tiene otra opción que reportar las ausencias. Si un niño le dice a un maestro que tiene miedo irse a casa porque hay hombres que le causan miedo en su casa. El profesor no tiene más remedio que reportar esto.

Lo que sucede después de que se hace un informe está fuera de las manos de la escuela. El caso está en manos de investigadores profesionales. A menudo, los trabajadores del caso hacen una visita al hogar como parte de la investigación, para cerciorarse de que el niño está seguro. Un cargo contra los padres ocurre solamente si se encuentra evidencia de que el niño está en peligro.

La prioridad es la seguridad del niño. Con frecuencia hemos leído historias de niños encontrados viviendo en la miseria o heridos por alguien de su familia. Es mejor informarle a las autoridades en caso de que usted pueda salvar la vida de un niño.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

