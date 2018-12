Mark-Viverito asegura que dará batalla contra plan de ‘carga pública’

La candidata a la Defensoría del Pueblo aseguró que priorizará la defensa las comunidades inmigrantes

Una semana después del lanzamiento oficial de su candidatura para defensora del pueblo, Melissa Mark-Viverito, expresidenta del Concejo Municipal, realizó un encuentro exclusivo con la prensa étnica de la ciudad, en el que reafirmó su compromiso con las comunidades inmigrantes de la Gran Manzana.

En la reunión, realizada en las instalaciones de la estación de televisión local Manhattan Neigborhood Network en El Barrio, en East Harlem, la puertorriqueña aseguró que de llegar a ganar, continuará impulsando políticas para el beneficio de este segmento de la población, especialmente los casi 475,000 inmigrantes que podrían verse afectados con la posibilidad de que la propuesta de ‘carga pública’ de la Administración Trump sea puesta en funcionamiento, según datos de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde.

“Estoy muy interesada en analizar e investigar qué podemos hacer como Ciudad. Cuáles son las alternativas que tenemos para proteger a nuestras comunidades inmigrantes“, indicó Mark-Viverito, quien resaltó la importancia de continuar reforzando la idea de que la Gran Manzana “le de la bienvenida a aquellos que vienen a trabajar y contribuir positivamente“.

El compromiso de la candidata llega cinco días antes de que se cumpla el plazo para enviar comentarios públicos al Gobierno Federal sobre el reglamento que, de ser promulgado, ampliaría la definición de quién es considerado una “carga pública”, incluyendo a los inmigrantes autorizados a estar en el país y que utilicen uno o más programas gubernamentales como ayuda para vivienda o cupones de alimentos.

“Yo me reuní con un grupo de discapacitados y ellos me comentaron que también estaban preocupados por esta propuesta así que inmediatamente envié mis comentarios porque esto no es más que otro ataque contra las comunidades inmigrantes y vulnerables en esta nación”, apuntó la exconcejal.

La líder política también sumó su voz de apoyo al proyecto de licencias de conducción para indocumentados. Para ella, es el momento indicado para lograr que los casi 750,000 indocumentados en Nueva York puedan recibir el tan anhelado permiso.

“Yo apoyo este proyecto y lo he apoyado desde que estoy en el Concejo Municipal”, apuntó Mark-Viverito. “Cuando estaba el gobernador Spitzer casi logramos pasar este proyecto pero hasta donde yo sé, el gobernador Cuomo se ha mostrado a favor de mover este asunto”.