Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana puedes llenarte del espíritu navideño durante un concierto con José Feliciano, visita un mercado al aire libre en Queens o disfrutar de conciertos a ritmo tropical por toda la ciudad

Jueves 6

El Spy Museum, vive la experiencia en español

El Spy Museum ofrece ahora la oportunidad de explorar todas sus atracciones en el idioma español. Para celebrar el lanzamiento de esta alternativa, puedes visitar el museo, hasta mañana viernes 7, en horario de 9 a 11 a.m., sin costo alguno. El Spy Museum es apto para niños mayores de 12 años y guarda una vasta coleccion de equipos y artefactos usados para fines de espionaje. En el 928 8th Avenue. Información: http://www.spyscape.com

Patina en el Bryant Park

El Bryant Park ofrece una de las pistas de patinaje más concurridas de la ciudad. Se encuentra a tan solo unos pasos de Times Square, en la calle 42nd Street. No importa si no tienes patines, porque puedes alquilarlos en este lugar. La entrada es gratuita y está abierta en horario de 8 a.m., a 3 p.m., hasta el 3 de marzo. Más información: http://www.bryantpark.org

Viernes 7

Gerardo Contino y Los Habaneros

Comienza el fin de semana en una fiesta con música en vivo a ritmo tropical, de la mano de Gerardo Contino y Los Habaneros. Este grupo te pondrá a bailar en la zona de Spanish Harlem a son de salsa. Este concierto también incluye la participación de los DJ’s Andy Rodríguez y Ala Banciosa. El precio de entrada es de $10. De 6 a 10 p.m., en El Barrio Artspace PS 109, en el 215 East 99th.

Fiesta ‘Thanks and Giving’ en Soho

Acompaña al hospital St. Jude Children’s Research durante la celebración de ‘Thanks and Giving’, que cumple 15 años. Esta tradición se conmemorará con una campaña que se extenderá durante dos días, viernes 7 y sábado 8 en el vecindario de Bowery/Soho. Podrás aprender más sobre la misión del hospital, la razón por la que se sienten agradecidos, saborear chocolate caliente, conocer celebridades que apoyan esta causa y participar en diversas actividades. En 168 Bowery de 10 a.m., a 7 p.m. Información: http://www.stjude.org

Sábado 8

Concierto: José Feliciano

La temporada temporada navideña no ha llegado oficialmente, si no has escuchado en la radio el tema ‘Feliz Navidad’, de José Feliciano. Y este sábado Lehman Center for the Performing Arts ofrece la oportunidad de escuchar en vivo al artista en una única función. El cantante, compositor y músico es multiganador del premio Grammy e intérprete de temas como ‘Me has echado al olvido’. El concierto se titula ‘Navidad Holiday Concert’ y comenzará a las 8 p.m. Para conseguir entradas visita: http://www.LehmanCenter.org

Concierto: Grupo Rebolú

El grupo afrocolombiano Rebolú estará en concierto en SOB’s en donde estrenará nuevo material discográfico. El grupo radicado en la ciudad interpretará sus canciones más populares y presentará también el primer sencillo y video de su más reciente álbum denominado ‘Tiempos Buenos’ (‘Better Times’). El show tendrá dos sets, a las 8:00 p.m., y las 10:00 p.m., en 204 Varick St. Entradas: http://www.tickeweb.com

Concierto: Alea

Explora la música de la cantautora colombiana María Alejandra Jiménez González, en una singular presentación que mezclará los más diversos ritmos latinoamericanos. La artista, mejor conocida como Alea, interpretará sus composiciones a ritmo de cumbia, vallenato, jazz y pop. A partir de las 8 p.m., en Guadalupe Inn, ubicado en 1 Knickerbocker Avenue at Johnson Street, Brooklyn. Admisión: $10. Información y reservaciones: 718 366-0500. Información: http://www.guadalupeinnbk.com

Mercado al aire libre en Queens

Visita el nuevo mercado al aire libre que se encuentra en el área de Sunnyside en Queens. Este mercado navideño exhibe los productos de más de 30 vendedores locales en la Bliss Plaza, ubicada en la intercesión de la calle 46 y Queens Boulevard. Entre los regalos que puedes conseguir en este bazar figuran artesanías, ropa y productos para niños, de 12 a 6 p.m.

Domingo 9

Concierto: Merry Tuba Christmas en Rockefeller Center

Únete a cientos de músicos y tenores para cantar villancicos frente al icónico árbol de Navidad del Rockefeller Center. La cita es en la edición número 45 del ‘Merry Tuba Christmas en Rockefeller Center’ un concierto en el que el instrumento estrella es la tuba. Tubistas de todas las edades se alinearán debajo del árbol de Navidad, ubicado entre las calles 49 y 50 y entre las avenidas Quinta y Sexta. En horario de 3:30 a 4:15 p.m.

Fiesta de Navidad de Gorayeb

La firma de abogados Gorayeb, conocida como ‘Los abogados del pueblo’, abre las puertas a una fiesta de Navidad dirigida a las familias de los trabajadores de la construcción y de la demolición. La festividad, que contará con la visita especial de Santa Claus y la participación de la locutora Gloria B., incluirá entretenimiento y regalos para los niños. En Saint Vartan Church, 630 segunda avenida. De 12 a 6 p.m. Para información llamar: 917-549-3923.

Martes 11

Concierto: Mañanitas a la virgen de Guadalupe

Casa Puebla y el Comité Guadalupano de la Arquidiócesis de Nueva York te invitan a celebrar las tradicionales Mañanitas a la virgen de Guadalupe. Desde las 7 y hasta las 9 p.m., en la Catedral San Patricio. La función contará con la participación del Ballet Folclórico de Nueva York, mariachi Nuevo Amanecer, Marilyn Castillo y la danza de tecuanes San Gabriel, entre otros.