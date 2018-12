Hallan muerto a joven ingeniero en oficina de Google en Nueva York

NYPD y un médico forense investigan la causa del deceso

Scott Krulcik, joven ingeniero de programación de Google de apenas 22 años, fue encontrado muerto dentro de la sede de la empresa en Chelsea.

Un portero encontró a Krulcik inconsciente en su terminal de trabajo en el 6to piso del edificio en la 8va Avenida, cerca de West 16th St, anoche alrededor de las 9 p.m.

Trabajadores de emergencias intentaron reanimación cardiopulmorar (RCP), pero fue en vano. Krulcik fue declarado muerto en la escena.

La policía y un médico forense investigan la causa de la muerte. El cuerpo de Krulcik no mostró signos de trauma y no parecía haber criminalidad involucrada, destacó New York Post.

Krulcik, quien vivía en West Village, no tenía antecedentes de afecciones médicas o problemas de abuso de sustancias, dijeron fuentes policiales.

Su página de Linkedin dice que recién había comenzado a trabajar en Google en agosto.