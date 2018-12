Plan de MTA también incluye aumento de peajes en puentes y túneles

Al menos 870,000 neoyorquinos utilizan estas vías diariamente para movilizarse por la Gran Manzana

A partir de marzo del 2019 no solo los usuarios del Subway sentirían un golpe en sus bolsillos si se aprueban los aumentos del pasaje, sino también los conductores quienes tendrían que pagar más por usar los túneles y puentes para movilizarse por la Gran Manzana.

Según un plan propuesto por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), además de subir las tarifas del metro, autobuses, el Long Island RailRoad y Metro-North, también se incrementarían los peajes en puentes y túneles.

Debido a que la agencia atraviesa por una crisis presupuestaria que parece no tener solución, en parte, según aseguran, por el auge de servicios de autos con apps como Uber y otras aplicaciones de alquiler de vehículos, así como por la evasión del pago de tarifas en trenes y autobúses, el aumento de tarifas es una de las medidas que se consideran para recabar fondos.

El plan, que dejó a millones de neoyorquinos desesperanzados, incluye todas las alternativas de transporte en la Gran Manzana. Por un lado, no solo quienes usan el Subway verían un aumento, también los casi 870,000 neoyorquinos que utilizan un cruce de MTA cada día, lo que genera más de $2,000 millones anuales en ingresos de peaje, el 12% del total del presupuesto de la MTA.

De acuerdo con la propuesta, aquellos que utilicen los puentes Robert F. Kennedy, Bronx-Whitestone, Throgs Neck y los túneles Hugh L. Carey y Queens Midtown, verían un aumento de un dólar en los peajes, llegando a pagar hasta $9.50. El alza también incluye un incremento del 8% para los usuarios de E-ZPass, por lo cual los conductores pasarían de pagar $5.76 a $6.22.

Estas alzas permitirían financiar $850 millones en proyectos de capital de la MTA para puentes, túneles y transporte público.

“Esto es una locura”, indicó James Paez, un residente de Brooklyn quien trabaja como conductor privado. “Es increíble que seamos nosotros los ciudadanos los que tengamos que cargar con las irresponsabilidades de las directivas que nunca han podido organizar esas finanzas”.

Con base en la propuesta de la MTA, Paez, quien cruza hacia Staten Island al menos dos veces al día, tendría que pagar $2 dólares más por usar el puente Verrazzano–Narrows, que pasaría de $17 a $19. Sin embargo, su plan es registrarse en el E-ZPass, ya que el aumento sería menos de $1 dolar, pasando de $11.52 a $12.44, lo que seguiría siendo un ahorro para él.

“Vivir en esta ciudad es cada vez más difícil y aunque yo entiendo que las cosas tienen que subir de precio, también me preocupa que las autoridades tampoco hagan nada para que podamos ahorrar un poco de dinero”, apuntó el conductor, quien tras la noticia de los aumentos propuestos, planea una reunión con su familia para revisar las finanzas y encontrar formas de poder recuperar parte del dinero extra que tendría que pagar.

“Vamos a ver qué podemos hacer porque tengo una hija en la universidad y ella toma el tren, eso también va a aumentar”, dijo el hombre de 55 años, quien además aseguró que planea mostrar su opinión a las directivas de la MTA.

“No tenemos más opciones”

Hasta el momento, los aumentos son solo una propuestas que, según Andy Byford, presidente de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York (NYCTA), están en manos de la junta de la MTA, que votará en enero sobre si se deben aumentar las tarifas y los peajes en marzo. Sin embargo, Byford ya dejó claro que “no tenemos más opciones”.

“Hasta que podamos obtener fuentes de ingresos adicionales sostenibles, realmente no tenemos más remedio que buscar en todas partes, incluso con nuestros usuarios, para ayudarnos a llenar esos huecos”, dijo Byford, quien destacó que la MTA está realizando audiencias públicas sobre los cambios propuestos en las tarifas y los cargos por cruce, “una oportunidad para que el público discuta y considere este rango de opciones”.

Finalmente, después de las audiencias públicas y de considerar los comentarios, tanto la MTA, como sus agencias afiliadas, recidivarán las tarifas finales, que, según explican, podrían llegar a ser menores de lo que hasta el momento se ha planteado.

Entretanto, The People’s MTA, un grupo de activistas de tránsito con sede en Manhattan, criticó fuertemente el plan y aseguró que no debería hacerse ningún aumento hasta que el sistema sea confiable

“La MTA afirma una vez más que necesita aumentar las tarifas. Al mismo tiempo, la ciudad más rica del mundo da la bienvenida a la persona más rica del mundo”, dijo Mary Kaessinger, miembro de The People’s MTA. “Si el gobernador Cuomo y el alcalde De Blasio quieren extender la alfombra roja para Amazon, entonces Bezos le debería dar a la MTA el dinero que necesita: no solo para detener el aumento de tarifas, sino también para obtener ascensores en el Subway para hacerlo realmente accesible para cualquier persona en silla de ruedas, o que no pueda navegar por las escaleras por cualquier motivo”.

El plan de la MTA