Pídele a Santa un muñeco de carne y hueso

Para atraer el amor verdadero a tu vida hay cinco pasos que debes seguir

Si llevas tiempo soltera, seguramente durante estas fiestas no faltará quien te diga: “Que tengas una feliz Navidad y que Santa Claus te traiga el amor de tu vida”. Y tú jocosamente diras: “Ojalá que me traiga un muñeco de carne y hueso”.

La realidad es que si añoras tener pareja, no es suficiente pedierselo a Papá Noel. Para atraer el amor verdadero a tu vida hay cinco pasos que debes seguir:

1. Enamórate de ti misma: Todo lo que quieras recibir de otros, primero te lo tienes que dar a ti misma. Si piensas que no mereces a un gran hombre, o que no eres lo suficientemente buena para una persona, eso es lo que atraerás. Quiérete, valórate, respétate y alguien especial también lo hará por ti.

2. Arranca de raíz al ex de tu corazón: Nunca pienses que podrás querer a alguien de la manera que amaste a tu ex. Si piensas que fuiste feliz con la persona incorrecta, imagínate con la correcta. Además, recuerda que mientras alguien ocupe espacio en tu mente y corazón, no hay cabida para que otro se acerque.

3. No seas tímida: Cuando te topes con alguien que te atrae, no tengas miedo en darle a entender que te gusta. Y esto no significa que rápidamente le vas a pedir el número de celular, con el sólo echo de mostrar una gran sonrisa le estarás enviando una señal de interés. Y si no pasa nada, no perdiste nada con intentarlo.

4. No tropieces con la misma piedra: Si acabando de conocer a alguien te das cuenta que muestra los mismos comportamientos negativos de tu ex, ¡sal corriendo! Los errores son para aprender, no para repetirse.

5. Sé positiva y mantente firme en lo que quieres: Tú sabes lo que eres capaz de dar en una relación y por lo tanto sabes lo que mereces recibir. Así que, no te conformes con menos de lo que mereces o con alguien equivocado con tal de no estar sola.

Trabaja en estos pasos y tendrás grandes posibilidades de estar bien acompañada muy pronto.

Sintoniza todos los miércoles “María Marín Live” por Facebook Live 7:00pm EST (4:00pm PST) enciende tus notificaciones de “video en vivo”.https://www.facebook.com/MariaMarinOnline