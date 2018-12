Piden mayor seguridad alimentaria en Nueva York

Senadora neoyorquina exige a la Administración Trump que implemente leyes para proteger a los consumidores de enfermedades causadas por alimentos

Cada año, según estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC), cerca de 48 millones de personas se enferman por enfermedades transmitidas por los alimentos, incluyendo a 3 millones de neoyorquinos.

Es por esta razón que la senadora federal por Nueva York, Kirsten Gillibrand, hizo un llamado este martes a la Administración Trump para que implemente de manera inmediata leyes propuestas por ella misma, que buscan garantizar que las tiendas de comestibles informen a los consumidores debidamente y con tiempo, sobre los potenciales riesgos que puede acarrear el consumo de ciertos alimentos que tienen en sus refrigeradores y despensas.

Tras varios brotes nacionales de enfermedades causadas por alimentos contaminados, que han sido reportados recientemente por los CDC, como el de las bacterias E. coli y Salmonella, la senadora Gillibrand reveló este martes, durante una teleconferencia, que la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU (FDA) no ha implementado una ley que ella promocionó y que se aprobó hace años. Esta normativa, según dijo, protegería a los estadounidenses de las enfermedades transmitidas por los alimentos y notificaría a los consumidores sobre los productos contaminados que ya hayan comprado.

“Cuando los neoyorquinos compran víveres, no debemos preocuparnos por si los alimentos que compramos nos enfermarán. Ya contamos con un sistema para evitar que las personas compren alimentos contaminados que han sido retirados del mercado, pero eso no ayuda si la FDA emite un retiro después de que las personas ya hayan comprado ese artículo en particular y se lo hayan llevado a casa”, dijo Gillibrand.

“Una familia puede tener alimentos almacenados en su congelador o en su despensa durante semanas, o incluso meses, y no tienen idea de que fue retirado del mercado después de que lo compraron”, dijo la senadora.

Los CDC estiman que tres millones de neoyorquinos se contagian con enfermedades transmitidas por los alimentos cada año. A nivel nacional, 48 millones de estadounidenses se enferman, 128,000 son hospitalizados y 3,000 mueren de enfermedades transmitidas por los alimentos.

La legislación promovida por Gillibrand y que se aprobó como parte de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA), exigiría que las tiendas de comestibles informen a los consumidores cuanto antes si han comprado artículos que están siendo retirados y que podrían enfermarlos. La ley requiere que las tiendas de muestren notificaciones de retiro donde los compradores los vean o notifiquen a los compradores a través de la información de contacto disponible que tengan de ellos, para que los mismos no se tengan que enterar sólo por las noticias o sitios web de notificación del gobierno, que muchas veces son los únicos lugares donde se puede obtener información sobre alimentos contaminados.

Gillibrand solicitó a la Administración de Trump que implemente de forma inmediata estas reglamentaciones “tan atrasadas” para informar de manera proactiva a los consumidores sobre los posibles riesgos de seguridad alimentaria que acechan en sus despensas y congeladores.

En su carta Gillibrand instó a la FDA a emitir de inmediato las pautas para las tiendas de comestibles para que puedan notificar a sus clientes sobre el retiro de alimentos de manera oportuna y precisa.