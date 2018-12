Sacerdote que posaba en Instagram con artículos Louis Vuitton y Gucci se disculpa

Una comisión investiga al religioso

Viacheslav Baskákov, un sacerdote ortodoxo ruso que presumía en redes supuestos calzados y accesorios de diseñador, tuvo que eliminar su perfil de Instagram y limitar el acceso a otras cuentas debido a las críticas recibidas por parte de usuarios.

Baskákov posaba con articulos de marca como Louis Vuitton y Gucci, lo que generó duda sobre su compromiso religioso y su promesa de austeridad.

El ruso se disculpó por su comportamiento.

Священник В. Баскаков борется за красивую жизнь. Он выкладывал в Инстаграмм фото с люксовыми сумками и туфлями тыщ по 40 за пару. Прихожане возмутились. Он удалил старый аккаунт и начал новый. Зачем? А вип-авто иерархов? А секс-скандалы? Когда уже Инквизиция разожжёт костры? pic.twitter.com/idQjwMSWh7 — Сергей Корнеевский (@SKorneevsky) December 10, 2018

Во искушение: Тверской священник прославился своей тягой к туфлям от Gucci и тапкам от Louis Vuitton

Информация об увлечении тверского священника вещами модных брендов взорвала Сеть.

Одной из самых резонансных тем последних дней стала нов…https://t.co/Ri88Rhubjv pic.twitter.com/zCxJv6gHP1 — ТВТверь – TVTVER (@tvtver) December 8, 2018

“Sí, esas son fotos mías, sacadas hace un año o un poco más. Pero no todas las cosas me pertenecen, la mayoría –especialmente las chanclas y la maleta grande– son fotos que hice dentro de una tienda. Ningún sacerdote puede permitirse comprarlas. Y no hay necesidad”, escribió en una carta.

“Ahora veo que esas fotos son estúpidas, infantiles, incluso pecaminosas. En aquellos días (…) intentaba ser una persona abierta”, añadió, según citado por RT Noticias.

El sacerdote aseguró que no tiene dinero, y que lo poco que tiene se lo tiene que gastar en medicinas para su condici ón de neuralgia del trigémino, un trastorno de dolor crónico que afecta dicho nervio, que transmite las sensaciones del rostro al cerebro.

Por su parte, la diócesis de Tver, que tachó las fotos de “mal gusto”, dijo que el caso será evaluado por una comisión disciplinaria, aunque, preliminarmente, dejaron ver que no habría violado ninguna regla.

“Es nuestro sacerdote, pero su cuenta es de carácter privado”, dijo Maxim Míschenko, portavoz de la eparquía de Tver, a Kommersant FM. “Además, allí no había indicaciones de sus actividades relacionadas con la eparquía”, agregó.