Estos son los hábitos de las parejas que tienen mucho sexo

Hay algunas parejas que, a pesar de los años juntos, los hijos, la rutina y la vida en común, parecen desearse como en los primeros días: todo el tiempo se tocan, se besan y parece que su vida íntima no tiene problemas. En cambio, otras parejas parecen vivir en la sequía sexual y, a la larga, sabemos que así no hay final feliz.

¿Te has preguntado qué hacen las parejas que tienen sexo para tener sexo? La educadora sexual y escritora Gigi Engel ha identificado varios hábitos de las parejas sexualmente activas para mantener su vida íntima en forma.

Juegan

El juego previo es fundamental para estas parejas. La excitación, la lubricación, la diversión, son fundamentales para disfrutar el intercourse y para disfrutarse mutuamente.

Se tocan

Abrazarse, tomarse de las manos, besarse, son hábitos que en la vida diaria pueden ser muy productivos para la vida sexual. El contacto físico renueva también el contacto emocional. Mostrar el afecto a través del tacto hace sentir a la pareja la importancia que tiene para el otro. Hacer que la pareja se sienta valorada, atractiva y amada por el otro también enciende la pasión.

Tienen un horario

Así es. Aunque suene como un atentado a la espontaneidad, agendar el sexo es una práctica saludable. Si dejamos la vida sexual en manos del humor, es probable que nunca estén lo suficientemente animados para tener un encuentro. En cambio, si destinan un momento de la semana o del día para el sexo, aunque no estén de humor, al menos tendrán unos minutos para abrazarse y sentirse.

No siempre es de 10

Las parejas activas sexualmente saben que no todos los encuentros sexuales serán de película. Algunas veces el cansancio, el estrés, las preocupaciones, harán que el sexo no sea perfecto, pero no importa, porque más que un concurso, el sexo es una forma de comunicarse y encontrarse con la otra persona, sin presión.

Se preocupan por el otro

Estar pendiente delo que el otro necesita, física y emocionalmente, hará que los encuentros sexuales sean más íntimos aún y más disfrutables. La empatía en pareja hace que se involucren de una manera aún más profunda que si tuvieran sexo a todas horas y en todo lugar.

Confianza

Sentirse en confianza con la pareja significa que puedes ser tú mismo, en la cama y fuera de ella. Hablar sobre tus preocupaciones, tus anhelos, tus fantasías sexuales y tus ganas de compartir cosas nuevas, es fundamental para mantener su vida sexual en estado óptimo.

Además, la confianza contribuye a convertirse en una pareja de mejores amigos, algo que para su relación puede ser muy saludable… y candente.