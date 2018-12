¿Saúl “Canelo” Álvarez habría tenido una hija con supuesta amante de “El Chapo” Guzmán?

View this post on Instagram

Esta historia salió a relucir el año pasado. Después de que #elchapoguzman fue detenido y extraditado a Estados Unidos, una mujer hizo pública su relación sentimental con el famoso presunto narcotraficante. Valeria Rubí Quiroz dio a conocer que sostuvo un tórrido romance con el Chapo en 2009, cuando ella tenía 24 años. Según las declaraciones de la misma Valeria Rubí, Joaquín Guzmán se refería a ella como 'la gringuita'.En 2011, Guzmán Loera entregó a Valeria con sus padres y les pidió que no regresara a Culiacán. Ahora ella vive en los Estados Unidos y se casó. Y por las fechas el ya estaba casado con #emmacoronel .