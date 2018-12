Mucha oferta y preocupación hunden el precio del petróleo

El mercado del petróleo ve un exceso de oferta y preocupación con respecto al futuro. Y esos dos motivos empujaron los precios fuertemente a la baja ayer para contratos de futuros del barril WTI a $46.2 (-7.23%) y el Brent se dejó un 5.6% para quedar en $56.26 el barril.

Es algo que rebajará más el precio de los carburantes y ayudará a mantener baja la inflación (subidas de precios).

La fuerte rebaja del precio, a mínimos no vistos desde agosto del año pasado, se produce por un exceso de oferta que existe pese al compromiso de los países de la OPEP de rebajar la producción. El problema es que históricamente estos compromisos no son totalmente adoptados por todos los productores y tarda meses en implementarse. Rusia, uno de los mayores productores, no está del todo de acuerdo con rebajar la salida al mercado del oro negro.

Además, las recientes caídas de los mercados y las incertidumbres sobre el crecimiento global influyen poderosamente en la cotización de materias primas, muy sensibles a las leyes de mercado. Si se anticipa que habrá menos demanda de petróleo por una menor actividad económica el precio cae.

A los productores de petróleo mediante la tecnología fracking en EEUU les perjudica este precio tan bajo porque les rebaja los márgenes de beneficios. El fracking es una técnica cara que precisa de un precio a cierto nivel, por encima de los $53 el barril, para ser rentable.